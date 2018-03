Bahnpolizei nimmt Gesuchten fest

Bundespolizisten haben am Dienstagnachmittag einen Reisenden im Bahnhof Konstanz festgenommen. Der Mann war von einem Hamburger Gericht gesucht worden. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Gegen 15.30 Uhr war der 24-Jährige mit dem Zug aus der Schweiz nach Konstanz eingereist. Bei der Kontrolle im Bahnhof stellten die Beamten fest, dass ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Hamburg vorlag. Dem Mann werden darin aufgrund bisheriger Ermittlungen 14 teils versuchte, teils vollendete Eigentums- beziehungsweise Raubdelikte in der Hansestadt vorgeworfen. Der Mann soll dabei gewerbsmäßig und teils gemeinschaftlich gehandelt haben.

Weil bei dem wohnsitzlosen Fluchtgefahr bestand, erließ das Amtsgericht im Jahr 2014 den Untersuchungshaftbefehl. Seither war der Mann untergetaucht. Nach Rücksprache mit einem Bereitschaftsrichter ist der Festgenommene am Mittwoch in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Die Maßnahmen der Justiz dauern an.