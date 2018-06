Angeklagter gesteht Mord auf Straße – Motiv noch unklar

Mit einem Geständnis hat am Dienstag ein Mordprozess vor dem Konstanzer Landgericht begonnen. Dort muss sich ein 25-Jähriger verantworten, der sein 26 Jahre altes Opfer laut Anklage im März vergangenen Jahres mitten auf einer Straße in Konstanz getötet hat. Der Beschuldigte bestätigte die Tat vor Gericht. Er habe seinem Opfer mit einem Messer in den Hals gestochen, sagte der 25-Jährige. An den genauen Ablauf könne er sich aber nicht erinnern, da er während der Tat betrunken gewesen sei.

Das Motiv blieb ebenfalls unklar — auch von den zahlreich verhörten Zeugen kamen dazu keine eindeutigen Hinweise. Während die Anklage von Mord aus Eifersucht ausgeht, betonte der Beschuldigte, es sei vor allem um Geld gegangen. Zwar sei Eifersucht im Spiel gewesen, da das Opfer der neue Freund seiner Ex-Freundin war. Der 26-Jährige habe ihm zudem aber rund 1800 Euro geschuldet, für die er ihm einen gefälschten Pass besorgen sollte. Er habe aber weder den Ausweis erhalten, noch das Geld zurückbekommen, sagte der Angeklagte. Er berief sich jedoch immer wieder darauf, dass er sich an die Geschehnisse nicht mehr eindeutig erinnern könne.

Ebenso die Freundin des späteren Opfers, die sich bei ihrer Aussage mehrfach in Widersprüche verstrickte. Sie und ihr neuer Freund hätten Angst vor ihrem Ex-Freund gehabt, sagte sie vor Gericht. Dennoch betonte sie, die Trennung sei problemlos verlaufen, auch danach habe man noch Kontakt gehabt. An eine Anzeige wegen Körperverletzung, die sie laut Staatsanwaltschaft selbst bei der Polizei gegen den 25-Jährigen gestellt hatte, konnte sie sich am Dienstag nicht mehr erinnern. Auch die Tat selbst konnte sie nicht im Detail beschreiben.

Laut Anklage traf der Beschuldigte im März 2012 in der Konstanzer Innenstadt auf seine Ex-Freundin und das spätere Opfer. Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung, bei der der Beschuldigte den 26-Jährigen schließlich mit einem Stich in den Hals tötete. Da dessen Halsschlagader verletzt wurde, verblutete der Mann noch am Tatort. Auch ein herbeigerufener Arzt konnte das Opfer nicht mehr retten. Zeugen berichteten am Dienstag von einem langen Todeskampf. Der Mann habe sich über Minuten hinweg immer wieder aufgebäumt.

Die Verhandlung ist nach Angaben des Gerichts auf vier Tage angesetzt. (lsw)