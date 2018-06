Versuchter Einbruch endet an Garagentür

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht zum Dienstag in Königseggwald bei dem Versuch gescheitert, in eine Garage einzubrechen. In der Zeit zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 18 Uhr, gelang es ihm nocht, eine Garagentür mit Gewalt aufzuhebeln. Er konnte aber unerkannt vom Tatort flüchten. Zeugen, die verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Altshausen unter der Telefonnummer 07584/921 70, anzurufen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass durch entsprechende Verhaltensmaßnahmen und der richtigen Sicherungstechnik erfahrungsgemäß viele Einbrüche verhindert werden können. Dies hat unter anderem dazu geführt, dass zwischenzeitlich rund 50 Prozent der Einbrüche bereits im Versuchsstadium stecken bleiben. Bei Fragen, wie Sie sich gegen Einbruch schützen können, berät Sie kostenlos unsere kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Ravensburg, Tel. 0751 803-2420. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.K-Einbruch.de.