Es ist fast schon Tradition, dass der Liederkranz Königseggwald sein Jahreskonzert zusammen mit renommierten Solisten gestaltet. „Schon bei den Proben hatten Chorsänger, Solosänger und Instrumentalisten viel Freude an Melodien aus Oper, Operette und Musical“, heißt es in einer Ankündigung des Vereins. Das Konzert findet am Samstag, 5. Mai, ab 20 Uhr im Bürgersaal statt.

Chorleiterin Dorothée Ruoff hat wieder ein anspruchsvolles Programm mit Arien von Mozart, Verdi, Lehár und ähnlichen Werken zusammengestellt. Für das Konzert steht wiederum das Solistenensemble vom letztjährigen erfolgreichen Konzert zur Verfügung. Die Gesangssolisten Dorothée Ruoff (Sopran) und Markus Kimmich (Tenor) sind seit ihrem gemeinsamen Gesangsstudium ein harmonisches Duo, das sich bei vielen gemeinsamen Auftritten bewährt hat. Beide werden allein und im Duett singen. Bei den Duetten ist der Liederkranz eingebunden, etwa beim „Trinklied“ aus Verdis „La Traviata“. Bei Bizets „Habanera“ oder Verdis „La Vergine degli Angeli“ kann der Liederkranz sein Können unter Beweis stellen. Ein besonderes Schmankerl dürfte der Auftritt der Tenöre und der Tenorsolisten aus den Reihen der Chorsänger mit zwei Arien von Mozart und Verdi sein.

Auch die Instrumentalisten sind erfahrene Musiker und Interpreten. Der Geiger Maurizio Ruoff sitzt in mehreren Orchestern am ersten Pult und hat viel Konzerterfahrung. Er begleitet Chor und Solisten zusammen mit Matthias Schmitt (Klavier) und spielt mit diesem auch einige Instrumentalduos. „Auch Schmitt, selbst Chorleiter und Kirchenmusiker, ist ein brillanter und sehr erfahrener Pianist und sensibler Begleiter“, heißt es in der Ankündigung des Vereins.