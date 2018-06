Gewaltexzess auf dem Fußballplatz

Ein Fußballspiel zwischen der SG Kettenacker und dem TV Bingen hat am Sonntag gegen 16.30 Uhr mit einem Tumult auf dem Spielfeld geendet. In dessen Verlauf wurde ein 20-jähriger Spieler durch einen Tritt gegen den Kopf schwer verletzt. Kaum hatte der Schiedsrichter die unentschieden ausgegangene Partie abgepfiffen, so die Polizei, seien die Spieler der beiden Mannschaften aufeinander losgegangen. Als ein 20-Jähriger der Heimmannschaft am Boden lag, wurde er nach Zeugenaussagen von einem gleichaltrigen Binger Spieler mit voller Kraft gegen den Kopf getreten. Der Getroffene stand zwar noch auf und ging in Richtung Vereinsheim. Dort brach er dann zusammen. Die alarmierten Rettungskräfte forderten einen Rettungshubschrauber an. Mit schweren Kopfverletzungen wurde der 20-Jährige in die Oberschwabenklinik nach Ravensburg geflogen. Gegen den Angreifer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern noch an.