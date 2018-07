Der Musikverein Kettenacker lädt zum Bergfest ein

Vom 27. bis 29. Mai findet das 40. Bergfest des Musikverein Kettenacker statt. Das dreitägige Programm ist sehr abwechslungsreich und bietet von Blasmusik über Stimmungs- und Tanzmusik bis hin zu Rock- und Popmusik alles. Ebenso bieten die Musikanten eine große Auswahl verschiedener Speisen und Getränke an. Am Freitag ist ab 20 Uhr Unterhaltung mit der besten Bayerischen Band „Barfuss“ angesagt. Es sei egal, ob man auf den Canstatter Wasen, zum Oktoberfest München, zur Seenachtsfest Konstanz, zum Rutenfest Ravensburg oder zum Bergfest Kettenacker gehe, die Stimmung sei überall bestens, behauptet der Veranstalter. Die Party und Stimmungsband „Barfuss“ räume derzeit ab wie keine andere. Zünftig-poppig-original das ist ihr Motto, und so verläuft auch jeder Party-Abend, der Alt und Jung gleichermaßen begeistert. Die Kettenacker Musikanten empfehlen, an diesem Abend das Dirndl beziehungsweise die Lederhose anzuziehen. Es wird ein Vorverkaufspaket angeboten: Eintritt + eine Maß Festbier + ein halbes Hähnchen für zusammen 15 Euro. Vorverkauf ist bei der Landesbank und der Volksbank in Gammertingen und bei den Kettenacker Musikantinnen und Musikanten. An der Abendkasse kostet der Eintritt acht Euro. Am Samstagabend steigt eine Rock-Party mit „Jigger Skin“. Sechs erfahrene Profimusiker bieten ihrem Publikum eine mitreißende Live-Show, die neue Maßstäbe an Spielfreude, Groove und Partylaune setzt. Der Eintritt kostet ebenfalls acht Euro. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit dem Zeltgottesdienst, der von der Stadtkapelle Gammertingen umrahmt wird. Zum Frühschoppen unterhält die Gäste ebenfalls die Stadtkapelle Gammertingen. Nachmittags findet eine Greifvogelschau mit Vorführung vor dem Festzelt statt. Ebenso wird ein Motorsägenschnitzer Kunstwerke aus Holz aussägen. Im Festzelt spielt Nachmittags die Jugendkapelle der Stadt Gammertingen, der Musikverein Stetten-Hörschwag und der Musikverein Hettingen. Ab 18 Uhr sorgen die Musikanten aus Wilsingen noch einmal für Stimmung und gute Laune.