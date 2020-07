Zwei Verletzte nach Kollision mit Bus

Einem Omnibus die Vorfahrt genommen hat laut Angaben der Polizei eine Autofahrerin am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr in der Römerstraße in Inzigkofen. Die 54-jährige Fahrerin kam aus der Ablacher Straße und fuhr in die Römerstraße, ohne auf den Bus zu achten. Der 49-jährige Busfahrer machte zwar noch eine Vollbremsung, konnte die Kollision aber nicht mehr verhindern. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich die Fahrerin des Renault sowie eine 79 Jahre alte Beifahrerin leicht. Sie wurden zur ambulanten medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des Busses blieben unverletzt. Der Renault war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.