Wer vermisst das graue Kaninchen?

Sie dachten, an der Straße liege ein Stein, so zusammengekauert saß das graue Kaninchen am Freitagmorgen an der Inzigkofer Hauptstraße Richtung Laiz. „Dann erst haben wir bemerkt, dass es sich um ein Tier handelt“, erzählen Leon (Klasse 7) und Ben Dechant (Klasse 6) aufgeregt.

Die beiden Schüler der Theodor-Heuss-Realschule waren auf dem Weg zum Bus, der sie nach Sigmaringen bringen sollte. „Die Ohren des Hasen waren schon ganz steif, und das Fell war nass vor Rauhreif“, sagt Leon. Kurzerhand beschlossen sie, den Hasen mit zur Schule zu nehmen. „Wir haben ihn vorsichtig in den Rucksack gepackt“, sagt der Schüler.

In der Schule haben die beiden dann sofort den Hausmeister, Günter Synovzik, informiert – glücklicherweise ein Hasenexperte. „Wir haben daheim jahrelang Hasen gehabt“, sagt Synovzik. Erst kürzlich sei das Kaninchen des Sohnes verstorben, daher konnte er schnell an Futter und Heu kommen. Er findet es toll, dass die beiden Kinder so geistesgegenwärtig gehandelt haben.

„Aus der Mensa haben wir Salatblätter geholt“, sagt der Hausmeister. Eine Wasserschale steht auch in dem mit Styropor ausgekleideten Aquarium, das noch vorrätig war. Das Kaninchen ist mittlerweile buchstäblich aufgetaut und macht einen fidelen Eindruck. „Wir haben ihn Shiny genannt“, sagt Leon.

Nun klopft es alle paar Minuten an der Tür des Hausmeisterbüros. „Alle Kinder wollen den Hasen sehen“, sagt Synovzik. „Sie würden ihn gern zum Schul-Haustier erklären, doch das geht aus organisatorischen Gründen nicht.“ Jetzt hofft der Hausmeister, dass sich die Besitzer melden – das gut gepflegte Fell weist darauf hin, dass das Hase ein Zuhause hatte. Falls sich keiner meldet, nimmt der Hausmeister ihn auf. „Wir haben noch die ganze Hasen-Ausrüstung daheim.“