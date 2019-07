VW stößt gegen Fahrschulauto

Aus Unachtsamkeit ist am Montag gegen 15.30 Uhr ein Verkehrsunfalls mit einem Fahrschulauto auf der Römerstraße in Inzigkofen passiert. Eine 16-jährige Fahrschülerin hatte von Inzigkofen kommend an der Zufahrt zur B 313 kurz angehalten, um den vorfahrtsberechtigen Verkehr durchfahren zu lassen. Nachdem sie angefahren war, musste sie wieder abbremsen, was ein nachfolgender VW-Fahrer nicht bemerkte und auf das Fahrschulauto auffuhr. Es standen etwa 6000 Euro Schaden.