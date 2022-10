Vortragsreihe zum Klimawandel

Das Bildungswerk Inzigkofen lädt gemeinsam mit der Volkshochschule Inzigkofen und der Umweltakademie Baden-Württemberg zu drei Abendvorträgen zum Thema Klimawandel in den Gewölbesaal des alten Klosters Inzigkofen ein. Die Vorträge beginnen am Montag, Dienstag und Mittwoch jeweils um 19.30 Uhr und sind kostenfrei. Spenden werden erbeten.

Am Montag, 10. Oktober spricht Konstanze Stein von der Umweltakademie Baden-Württemberg über erneuerbare Energien, ihre Potentiale und Anwendungsbeispiele. Angesichts der aktuellen Diskussion um Versorgungssicherheit und Energiepreise trete der dringend notwendige Ausbau der erneuerbaren Energien teilweise in den Hintergrund, so die Ankündigung der Veranstalter. Dabei würden gerade in Baden-Württemberg viele Potentiale der Solar- und Windenergie oder der Geothermie noch nicht umfassend genutzt.

Am Dienstag, 11.Oktober, widmet sich Martine Schraml vom Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg dem Thema „Die Landwirtschaft zwischen Klimawandel und Klimaanpassung“. Im Rahmen des Vortrags soll ein Einblick in die Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft sowie deren Möglichkeiten zur Anpassung gegeben werden.

Michael Maucher von der Energieagentur Ravensburg wird am Mittwoch, 12. Oktober, aufzeigen, wie Deutschland bis 2045, Baden-Württemberg bis 2040, klimaneutral werden kann und die damit verbundenen Fragen ansprechen. Er wird auch darauf eingehen, wie die Energiewende regional und in den Kommunen mitgestaltet und umgesetzt werden kann, versprechen die Veranstalter.