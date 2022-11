Vortrag fragt: „Was kommt nach dem Verbrenner?“

Was kommt nach dem Verbrenner? – das fragt das Bildungswerk Inzigkofen in einem Vortrag über Elektromobilität und alternative Antriebe am Dienstag, 8. November, 19 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses Inzigkofen.

Referent ist Johannes Kempf aus Inzigkofen, der im Vorjahr nach seinem Abitur eine Fortbildung zum DEKRA-zertifizierten Berater für Elektromobilität absolviert hat und seit diesem Oktober an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen den Studiengang „Energiewirtschaft und Management“ belegt. Der Vortrag wird mit einer Präsentation illustriert. Die Teilnahme am Vortrag ist kostenfrei, Spenden sind willkommen.

Das Interesse des jungen Inzigkofers für die Elektromobilität entwickelte sich vor dem Hintergrund des Klimawandels und der damit verbundenen Energiekrise. Neben grundsätzlichen Umweltaspekten wird es im Vortrag auch um ganz konkrete Fragen gehen: Warum brauchen wir überhaupt Elektrofahrzeuge? Was sind die Stärken und Schwächen des Elektroantriebs? Wie sieht es mit dem Akku und dem Laden aus? Woher kommt der benötigte Strom? Darüber hinaus wird Johannes Kempf auch Einblicke in aktuelle Entwicklungen am Markt geben und Fördermöglichkeiten für Elektrofahrzeuge aufzeigen, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter. Der Vortrag schließt sich thematisch an eine Kurswoche der Volkshochschule Inzigkofen mit öffentlichen Abendvorträgen im Oktober zum Klimawandel und den erforderlichen Klimaanpassungen in den verschiedenen Bereichen von Gesellschaft und Wirtschaft an.