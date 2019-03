Vorsitzender der Musikkapelle wird trotz Augenverletzung wiedergewählt

Eine durchweg runde Hauptversammlung mit Wahlen, Ehrungen und einem gelungenen musikalischen Abschluss erlebten die rund 50 anwesenden Mitglieder der Musikkapelle Inzigkofen am Samstag im Bürgersaal im Rathaus. Eigentlich waren es sogar zwei Hauptversammlungen: Die des Fördervereins, der aus steuerlichen Gründen neben dem Verein steht und Einnahmen durch Spenden und Veranstaltungen weiterreicht und die eigentliche Jahreshauptversammlung der Musikkapelle.

Nachdem der Förderverein seine Jahreshauptversammlung im Schnelldurchlauf über die Bühne brachte – Wahlen gab es nicht, der Vorstand wurde einstimmig entlastet, Vorsitzender bleibt Jürgen Mors – lag der Fokus auf dem eigentlichen Verein. Für den langjährigen Vorsitzenden Manfred Henselmann war es ein schwieriges Jahr. Wegen einer Augenverletzung musste er ab Mai eine Zwangspause einlegen. Die Vereinsgeschäfte führten danach in weiten Teilen seine Stellvertreter Melissa Kraft und Jürgen Mors. Hilfreich für seine Genesung seien auch die vielen guten Wünsche, Nachrichten und Besuche gewesen. „Da habe ich gespürt, was es bedeutet, Mitglied in so einem Verein zu sein, und dass ich gut aufgehoben bin“, sagte der Vereinschef. Er sei aber zuversichtlich, bald wieder vollständig einsatzfähig zu sein: „Es schmerzt mich, nicht bei euch auf der Bühne zu sitzen“, sagte er. Umso mehr freue er sich auf seine baldige Rückkehr aus dem Krankenstand.

Die insgesamt 16 musikalischen Auftritte gab Schriftführer Karl Bulach detailgetreu wieder. Unter vielen Möglichkeiten, sich zu präsentieren, sei die Einweihung der Hängebrücke am Amalienfelsen vor gut zwei Wochen der Höhepunkt gewesen. Von den 16 Auftritten gingen 13 in Vollbesetzung mit allen Registern, also allen Instrumentengattungen und doppelt besetzter Stimmen, über die Bühne. Darüber freute sich auch Dirigent Mathias Dreher, als er seinen ausführlichen Bericht vortrug. „Alles hat eben zwei Seiten“, sagte Dreher und veranschaulichte das mit den zwei Seiten einer Medaille, die er als Schilder gebastelt hatte und jeweils in die Höhe hielt, wenn es in seinem Bericht Anlass dazu gab. So sparte er nicht mit Lob, aber brachte auch Kritik vor.

Selbstkritisch, wie es sich für einen guten Dirigenten gehört, hinterfragte er sein eigenes Wirken, sei es bei der Auswahl der Stücke oder der Frage, wie man Unterbesetzungen ausgleichen könne. „Wir haben auch mit dem gesellschaftlichen Wandel zu kämpfen, also der Tatsache, dass viele Menschen nicht mehr vor Ort arbeiten, studieren oder einfach nicht so viel Zeit haben, um sich regelmäßig zu engagieren“, sagte Dreher. Hier gelte es, weiter Lösungen zu finden. Im vergangenen Jahr habe der Verein zum Beispiel in einem Fall Musiker aus befreundeten Musikvereinen „ausgeliehen“. Voll des Lobes war auch er über die Bläserklasse für Erwachsene und den guten Zuspruch. Sein besonderer Dank galt dem Engagement der Instrumentenpaten.

Probelokal ist zu eng

In diesem Zusammenhang lobte Dreher generell die Nachwuchsarbeit, für die derzeit Lara Löffler verantwortlich ist. Derzeit werden laut Löffler 35 Jungmusikanten ausgebildet, dazu kommt die musikalische Früherziehung, in dieser Gruppe seien 27 Kinder. Ein Kritikpunkt war die Begrenztheit des Probenlokals. „Das Probenlokal wird immer kleiner, weil die Musikinstrumentenkoffer immer größer werden“, sagte Manfred Henselmann. Er sprach in diesem Zusammenhang auch die Unruhe bei den Proben an, die durch die Enge resultiere. Richtung stellvertretenden Bürgermeister sagte er: „Wir kleben nicht an unserem Probenlokal, wir wären mit einem größeren auch zufrieden.“

Die Hauptversammlung wurde durch Neuwahlen abgerundet, die der stellvertretende Bürgermeister Gerhard Klein souverän leitete und vor allem die Gelegenheit nutzte, den Musikverein zu loben. „Die Musikkapelle Inzigkofen ist eine Erfolgsgeschichte“, sagte Klein. Er dankte dem Vorstand für sein großes Engagement, dem Dirigenten explizit für die hochkarätige Arbeit und für seine selbstkritische Haltung. Auch die Probendisziplin wurde positiv hervorgehoben. Die Statistik zeige, dass fast alle die Proben ernst nehmen und so zum Gelingen der Kapelle beitragen. Bei den Neuwahlen gab es wenig Veränderung, fast alle Ämter wurden wieder gleich besetzt. Vorsitzender bleibt Manfred Henselmann, der auch für seine 40-jährige Vereinstätigkeit geehrt wurde.

Die Ehrungen wurden vom Bezirksvorsitzenden des Blasmusikverbands Sigmaringen Egon Braun und vom Vorsitzenden des Fördervereins, Jürgen Mors, vorgenommen. Nach einigen Musikstücken der Inzigkofer Kapelle ging es mit ofenfrischen Dennetle zum gemütlichen Teil über.