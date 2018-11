Volksbank schließt Filiale in Engelswies

Ende Dezember wird die Engelswieser Geschäftsstelle der Volksbank Meßkirch eingestellt. Der Bargeldautomat und der Kontoauszugsdrucker bleiben jedoch erhalten. Dies wurde im Gemeinderat bekanntgegeben. Veränderungen im Bankgeschäft mit bargeldlosen Zahlungen, Internetbanking und Niedrigzinsen sind die Argumente, die vonseiten der Bank in einem Schreiben an die Gemeinde Inzigkofen angeführt werden. Aus betriebswirtschaftlichen Gründen sei die Maßnahme unumgänglich. Bürgermeister Bernd Gombold sagte: „Dies ist sehr bedauerlich, aber wenigstens bleibt die Bargeldversorgung über den Automaten erhalten. Es zeigt sich, dass der ländliche Raum dramatisch immer mehr an Infrastruktur verliert.“