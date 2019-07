Vilsinger Sommerfest: Neue Cocktailbar findet großen Anklang bei den Festbesuchern

Das traditionelle Sommerfest des Musikvereins Vilsingen ist am Sonntag pünktlich um 11.30 Uhr vom Vorstandsvorsitzenden Werner Renz eröffnet worden. Obwohl für diesen Tag eher durchwachsenes Wetter angesagt war, gab es nach den heftigen Regenschauern zu Beginn doch noch bestes Festwetter für die zahlreichen Besucher.

Bereits zum Frühschoppen, bei dem der Musikverein aus Eintüren aufspielte, war der Dorfplatz bestens gefüllt. Viele Besucher nutzen bereits hier das reichhaltige Angebot an Speisen und Getränken für einen zünftigen Mittagstisch.

Darüber hinaus hatte sich der Vilsinger Musikverein etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um das Sommerfest für die Besucher noch attraktiver zu gestalten: In einer Cocktailbar, die durch den Musikverein in Eigenleistung komplett aus Holz gebaut wurde, konnten die verschiedensten Cocktails genossen werden.

Silvia Hellestern, Beauftragte für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Musikverein Vilsingen ist zufrieden vom Verlauf des Fests. „Die Stimmung war bisher wirklich super und die Besucher waren von unserer neuen Cocktailbar begeistert“, sagt sie. „Was der Musikverein aber insgesamt wieder als Team geleistet hat, um dieses Fest auf die Beine zu stellen, ist einfach nur toll.“

Neben dem Auftritt des Musikvereins Eintürnen spielten an diesem Nachmittag noch die Musikgesellschaft Veringendorf und die Jugendkapelle Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies. Die Stimmung wurde hierbei von Stunde zu Stunde immer besser, was neben der guten Musik auch am reichhaltigen Kuchenbuffet lag.

Den musikalischen Abschluss machte schließlich die Musikkapelle Inzigkofen, die bis in den späten Abend ihre Stücke zum Besten gab. Einige Besucher ließen sich aber auch dann noch nicht von der Feierlaune abhalten, als das letzte Musikstück bereits lange verklungen war. „Ein gelungener Tag, für den sich die viele Vorbereitung absolut gelohnt hat“, sagt Silvia Hellestern abschließend.

Der Montag begann dann ebenfalls traditionell ab 16.30 Uhr mit dem Feierabendhock. Die musikalische Einlage der IVE-Kids, ist sowohl für die Eltern der Kinder, aber auch für die Besucher ein besonderes Highlight der Veranstaltung. Für den Festausklang sorgten schließlich bei idealem Biergartenwetter die Vilsinger Musikanten. „Im nächsten Jahr wird es auf jeden Fall wieder ein Sommerfest des Musikvereins Vilsingen geben, natürlich auch mit Cocktailbar“, verspricht Vorsitzender Werner Renz.