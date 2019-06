Vilsinger Schützenverein gewinnt Anerkennungspreis

Einen Anerkennungspreis und 500 Euro hat der Schützenverein Vilslingen bei der Verleihung des diesjährigen Lotto Award erhalten. Darüber informiert eine Pressemitteilung. Diesen Sportjugend-Förderpreis verlieh Lotto-Geschäftsführer Georg Wacker im Europa-Park in Rust. Über 450 Vereine aus ganz Baden-Württemberg hatten sich auf die mit 100 000 Euro dotierte Auszeichnung beworben.

Der Schützenverein Vilsingen hatte sich im Jahr 2018 nicht nur im eigenen Verein engagiert, sondern laut Pressemitteilung seine Vereinsarbeit auch nach außen getragen. Durch eine Reihe von Projekten demonstrierte die Jugendlichen, wie auch kleine Aktionen viel bewirken können.

Aktionen für das Dorf

Unter dem Motto „Kleine Deckel, große Hilfe“ hatte die Schützenjugend zum Beispiel Deckel von Getränkeflaschen gesammelt und sich damit an der Aktion Polioimpfung beteiligt. Für eine Anzahl von 500 Deckeln wurde jeweils eine Impfung gegen Kinderlähmung ermöglicht. Außerdem präsentierte sich der Verein beim jährlichen Dorffest in Vilsingen mit einem Spielestand und organisierte am Tag der Schützen außerdem einen Sommerbiathlon. Für all das, betitelt als „Schützenverein engagiert sich nicht nur im eigenen Verein“, erhielten die Jugendlichen den Anerkennungspreis.

Staatssekretär Volker Schebesta als Vertreter des Kultusministerium betonte die Wichtigkeit der Vereine: „Die Sportvereine sind eine große Klammer unserer Gesellschaft. Dort werden Fairplay, Toleranz und Teamgeist ganz selbstverständlich vorgelebt. Das macht die Nachwuchs- und Jugendarbeit der Vereine so wichtig für uns alle.“

Eine Jury hatte zuvor die Preisträger ermittelt. Gefragt waren pfiffige ehrenamtliche Aktionen aus den Jahren 2017 und 2018.