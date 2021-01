Vilsinger planen ihr Backhausfest

Zehn Menschen sind alleine am vergangenen Wochenende im Bodenseekreis an oder mit dem Coronavirus verstorben. Mehr als während der gesamten ersten Welle vom März bis Mitte November 2020. Laut dem Gesundheitsamt haben sich in der zweiten Corona-Welle viel mehr Menschen aus der Risikogruppe angesteckt, daher gibt es jetzt vermehrt schwere Krankheitsverläufe und Todesfälle.

„Einen traurigen Tiefpunkt in der Corona-Statistik seit Beginn der Pandemie“, nennt Robert Schwarz, der Pressesprecher des Bodenseekreises, die Zahlen vom ...