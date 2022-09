Vilsinger Kinder legen Deutsches Sportabzeichen ab

Beim diesjährigen Sommerferienprogramm in Vilsingen haben diese Kinder unter der Durchführung von Anja Steinhart in den Bereichen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination ihr Können bewiesen und so das Deutsche Sportabzeichen erfolgreich abgelegt.

Die Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis dreizehn Jahren erhielten von der Referentin Sportabzeichen vom Sportkreis Sigmaringen, Christina Bühler, für ihre tollen Leistungen jeweils eine Urkunde und einen Anstecker. Das Bild zeigt die erfolgreichen Kinder zusammen mit Anja Steinhart, Christina Bühler und Helferin Sonja Boos bei der Siegerehrung.