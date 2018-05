Vilsingen feiert sich wieder drei Tage lang

Laser-Show, Feuer-Vorführungen, Helikopter-Flüge: Die Vilsinger Vereine haben sich bei ihrem Dorf- und Backhausfest in den vergangenen Jahren nie lumpen lassen. Und auch in diesem Jahr hat sich die Dorfgemeinschaft wieder etwas Besonderes einfallen lassen: So gibt es beim Fest, das am kommenden Wochenende von Freitag, 1. Juni, bis Sonntag, 3. Juni, steigt, bei einer Tombola attraktive Preise zu gewinnen. Als Hauptgewinn lockt eine Kreuzfahrt auf der AIDA. Die Verlosung der Preise bei der diesjährigen Tombola ist für Sonntagnachmittag um 17 Uhr im großen Festzelt geplant.

In diesen Tagen laufen die Vorbereitungen für das 37. Vilsinger Dorf- und Backhausfest auf Hochtouren. Wieder werden die begehrten Dennetle und Brotlaibe aus den Öfen des Vilsinger Dorfbackhauses die Besucher in Scharen anlocken. Wie viele Dennetle und Brotlaibe dann tatsächlich verkauft werden, das kann Peter Kleiner, Vorsitzender der Dorfgemeinschaft, auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ nicht exakt sagen: „Da erwischen Sie mich auf dem falschen Fuß“, sagt er. Klar sei aber, dass an den drei Tagen insgesamt wohl wieder rund 100 Helfer in dem Backhaus stehen werden „und bei Tag und durchgehend auch in der Nacht backen werden“, sagt Kleiner. 25 Zentner Mehl würden verbraucht.

Bereits am Freitagabend ab 17 Uhr und am Samstagmorgen ab 9 Uhr werden die Dennetle und Brotlaibe verkauft. Der „Schwoba-Obend“, der traditionell in den vergangenen Jahren am Freitag stattfand, fällt in diesem Jahr aus. „Bier wird es trotzdem geben“, sagt Kleiner und lacht. Der offizielle Festauftakt ist dann am Samstagabend um 19 Uhr im Festzelt neben der Kirche. Den Fassanstich nimmt Landrätin Stefanie Bürkle vor. Ab 19.30 Uhr spielen die Vilsinger Musikanten auf. Ab 21 Uhr kommt eine Überraschungs-Band auf die Show-Bühne beim Backhaus.

Ein Nein gibt es nicht

Doch nicht nur Dennetle und Brote machen den Erfolg des Vilsinger Dorf- und Backhausfests aus, weiß Kleiner: „Der Zusammenhalt im ganzen Dorf ist einfach großartig“, sagt er. Man könne fragen, wen man will, „ein Nein bekommt man in aller Regel nicht“. Doch auch die Aktiven bei der Vilsinger Dorfgemeinschaft werden nicht jünger: „Im kommenden Jahr wollen wir verstärkt auch auf unsere Neubürger zugehen“, blickt Kleiner schon einen Schritt voraus.

Die Dorfgemeinschaft richtet am Samstag und Sonntag wieder einen Shuttle-Bus von den umliegenden Gemeinden nach Vilsingen und wieder zurück ein. Selbstverständlich sollen beim Fest wiederum Spiel, Spaß und Abwechslung nicht zu kurz kommen. Groß und Klein sollen wieder ihre Freude haben an den vielen Spielen, die sich die Dorfgemeinschaft ausgedacht hat. Dazu zählen ein Segway-Parcours, der erstmals angeboten wird, ein Bungee-Trampolin, verschiedene Geschicklichkeitsspiele oder ein Niederseilgarten. Musikalische Unterhaltung wird es im Festzelt geben, aber auch historische Handwerksvorführungen und eine Oldtimershow stehen auf dem Programm. Als besondere Aktion werden die Radio 7-Drachenkinder unterstützt, denn von jedem verkauften Dennetle und Brotlaib fließen 10 Cent an dieses Projekt.