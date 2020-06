Vilsingen bekommt 32 neue Bauplätze.

Der Inzigkofer Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung der Satzung des Bebauungsplans „Zinsäcker“ in Vilsingen in Verlängerung des bestehenden Wohnbaugebietes „Eichwiesen“ beschlossen. Dort sollen insgesamt 32 Bauplätze entstehen.

Anstelle des ursprünglich geplanten Kreisverkehrs auf Höhe der Lindenwasenstraße soll nun eine Linksabbiegespur zwischen Lindenwasenstraße und Öschlestraße abzweigend von der Bundesstraße ins neue Baugebiet führen.

Das Regierungspräsidium Tübingen stimmt der Linksabbiegespur aber nur unter der Voraussetzung zu, dass der Lauweg und die Verlängerung der Eichgasse als bisherige provisorische Anbindung des Wohnbaugebiets Eichwiesen zur Bundesstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Eine Ausnahme davon gilt nur für die beiden Häuser in der Sigmaringer Straße 1 und 3 – nur diese dürfen auch weiterhin die Zufahrt benutzen.

Zwischen Öschlestraße und Keltenweg soll für die Fußgänger eine Überquerungshilfe mit Mittelinsel auf der B 313 gebaut werden. Fußgängerampel oder Zebrastreifen sind aus rechtlichen Gründen aufgrund der zu geringen Frequentierung nicht möglich.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes will die Gemeinde auch künftig kommunales Bauland in Vilsingen bereitstellen, da keine Bauplätze mehr verfügbar seien, wie Bürgermeister Bernd Gombold sagt. Geplant sind 32 Bauplätze, die ringförmig erschlossen und in zwei Bauabschnitten realisiert werden.

Die Bauplätze sollen alle zwischen 500 und knapp 900 Wuadratmetern groß werden. Außerdem werde die Straße leicht geschwungen geplant, damit im Wohngebiet keine Rennstrecken entstehen, erklärt Städteplaner Roland Gross.

Der erste Bauabschnitt umfasst 19 Bauplätze. Östlich vom Baugebiet wird ein Becken zur schadlosen Ableitung des Oberflächenwassers angelegt, wie Gross sagt. Zwischen dem künftigen Wohnbaugebiet und der B 313 soll später eine Mischbaufläche ausgewiesen werden, auf der neben Wohnzwecken auch nicht störendes Gewerbe zulässig sein soll.

Auf Grundlage des beschlossenen Bebauungsplanes aktualisiert das Büro Kovacic Ingenieure nun die Entwurfsplanung samt Kostenberechnung. Beides wird in der Juli-Sitzung dem Gemeinderat vorgestellt und dann der Ausschreibungsbeschluss für den ersten Bauabschnitt gefasst. Nach erfolgter Ausschreibung soll in der Gemeinderatssitzung am 17. September der Auftrag vergeben werden. Mit Fertigstellung des 1. Bauabschnittes wird – sofern alles nach Plan läuft – Mitte September 2021 gerechnet, teilt Gombold mit.

Der Gemeinderat stimmte dem Baugebiet nach Anhörung der Träger öffentlicher Belange einstimmig zu.