Vereine verabschieden Veranstaltungskalender

Die Verantwortlichen der Inzigkofer Vereine haben sich zur Verabschiedung des Veranstaltungskalenders für 2020 getroffen. Vielfältige Feste und Ereignisse kommen auf die rund fünfzig Vereinen und Organisationen aus allen Ortsteilen zu. Landrätin Stefanie Bürkle war in der Vilsinger Pfarrscheuer ebenfalls zugegen, um den vielen ehrenamtlich Tätigen ihre Anerkennung, Lob und Dank auszusprechen.

Zu Beginn dankte Bürgermeister Bernd Gombold allen Verantwortlichen für ihre ehrenamtliche Arbeit. Neu-Vilsingerin Marina Stroppel erhielt für ihre gekonnten Liedvorträge mit Gitarre viel Beifall.

Mit großer Aufmerksamkeit verfolgten die rund achtzig Anwesenden die Ausführungen von Landrätin Bürkle, die über die wichtigsten Investitionen für den Landkreis Sigmaringen sprach. Zunächst würdigte aber auch sie die beispielhafte ehrenamtliche Arbeit, die in den Vereinen für die Bürger geleistet wird. „Nicht immer nach dem Staat rufen, sondern selbst Hand anlegen und miteinander dafür sorgen, dass Gemeinschaft entsteht und so eine lebens - und liebenswerte Gemeinde schaffen “, dies geschieht in Inzigkofen vorbildlich, sagte sie.

Bei den Investitionen im Landkreis, dieses Jahr rund 30 Millionen Euro, stehen die Bildung, die Mobilität, Kultur und der soziale Bereich im Fokus des Haushaltes. Berufsschulen in Sigmaringen und Bad Saulgau, Elektrifizierung der Zollernbahn und Planung für B 311 Trasse Meßkirch bis Mengen sowie die Einführung der Bio – Tonne waren im Anschluss auch Schwerpunkte einer Diskussion mit Landrätin Bürkle. Die sachkundigen Argumente überzeugten die Vereinsvertreter, wenn auch keine fertigen Lösungen und genaue Zeitabläufe präsentiert werden konnten. Die Kreischefin erhielt nicht nur ein Präsent der Gemeinde, sondern auch viel Beifall aller für ihre Anwesenheit und ihre überzeugenden Darlegungen zu Themen der Kreispolitik.

Die Termine für alle Veranstaltungen sind in einem über 50 Seiten starken Heft aufgeführt. Dieses liegt im Rathaus und bei den Ortsverwaltungen aus und ist auch über die Vereine erhältlich.