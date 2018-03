Unterhaltsame Beiträge sorgen für gute Laune

Frohe, unterhaltsame und abwechslungsreiche Stunden haben am Palmsonntag mehr als 100 ältere Bürger beim Seniorennachmittag der Gemeinde Inzigkofen im Engelswieser Gemeindehaus erlebt. Ortsvorsteher Karl-Heinz Müller aus Engelswies begrüßte die Gäste mit einem Frühlingsgedicht, ein besonderer Gruß galt dem 92-jährigen Ehrenbürger und früheren Pfarrer Julius Auer.

Die 25 Jungmusikanten der Jugendkapelle aus Inzigkofen, Vilsingen und Engelswies (IVE) eröffneten den Nachmittag unter der Leitung von Stefan Kille mit schwungvollen Melodien. An den österlich geschmückten Tischen wurden die Anwesenden den ganzen Nachmittag über sehr freundlich und aufmerksam von den Gemeinde- und Ortschaftsräten bedient, und bei Kaffee und Kuchen saßen alle fröhlich beieinander. Eine Bildershow mit Bildern aus den vergangenen 50 Jahren von Inzigkofen und Engelswies fand nicht nur große Aufmerksamkeit, sondern rief viele Erinnerungen wach. Sie stammten aus dem Archiv des verstorbenen Erwin Pfeifer und aus dem reichhaltigen Bestand von Julius Auer. Großer Beifall galt den beiden Moderatoren Gerhard Klein und Norbert Pfeifer sowie Robert Stroppel, der in der Vilsinger Filmliga alles aufbereitet hatte.

Mit unterhaltsamen Beiträgen überraschten Christine Stroppel, Alfons Marquart und Emmy Ritter, besonders aber Renate Bauer aus Engelswies, die ihr Mundartgedicht unter das Thema „ Heute ist es schön, aber früher war’s auch nicht schlecht“ stellte. „D’Vilsinger hond jetzt a schö renovierte Kircha – und a Mostkönigin au – d’Inzigkofer dont a Miss Germany hau – und bei uns in Engelswies duat it amol Kircheuhr gau “, sagte sie, womit sie die schon lange stehengebliebene Kirchenuhr der Engelswieser Wallfahrtskirche ansprach. Für ihre Reime gab es großen Applaus und viel zustimmendes Lachen. Bürgermeister Bernd Gombold dankte allen Beteiligten und wies auch auf die Arbeit der Nachbarschaftshilfe hin. Außerdem lud er zum Seniorenausflug ein, der am 12. September nach Ulm führt. Mit einem Vesper und Getränken endeten die gelungenen Nachmittagstunden, die ein fester Bestandteil im Gemeindeleben von Inzigkofen sind.