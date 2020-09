Unfall geschieht aus Unachtsamkeit

Zu einem Auffahrunfall ist es am Mittwochabend in Inzigkofen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hat ein 24-jähriger Autofahrer gegen 17.30 Uhr auf der Kreisstraße aus Langenhart kommend ein kurz vor der Einmündung zur B 313 verkehrsbedingt wartenden Wagen zu spät gesehen. Aus Unachtsamkeit fuhr auf den stehenden Dacia einer Frau auf. Während an diesem Wagen nur geringer Schaden entstand wird der Sachschaden am Mercedes des 24-Jährigen auf rund 2000 Euro geschätzt. Grund hierfür könnte die robuste Anhängerkupplung am Fahrzeugheck des Dacia sein.