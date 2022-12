Unbekannter überfährt entlaufenen Hund

Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend (8. Dezember) auf der L277 zwischen Dietfurt und Laiz laut Mitteikung der Polizei einen entlaufenen Hund überfahren und ist anschließend einfach weitergefahren, ohne die Unfallstelle abzusichern und die Polizei zu verständigen.

Als ein 22-Jähriger später an der Unfallstelle vorbeifuhr, übersah dieser den bereits toten Hund und erfasste diesen erneut. Hierdurch entstand an seinem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise auf den Verkehrsteilnehmer, der den Hund zunächst erfasst hatte, nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Telefonnummer 07571/1040 entgegen