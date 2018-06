Wer hat die Geldautomaten in den Volksbankfilialen in Engelswies und Hettingen geknackt? Diese Frage bereitet den Ermittlern auch mehr als eine Woche nach den nächtlichen Überfällen immer noch Kopfzerbrechen. „Es wird in alle Richtungen ermittelt“, sagt Polizeisprecher Fritz Bezikofer. Realistisch sei, dass es sich um keine lokale Tätergruppe handle, sondern um eine mindestens deutschlandweit aktive.

In den vergangenen Tagen habe es viele Fälle gegeben, die denen in Engelswies und Hettingen stark ähnelten. „Viele Automaten sind ebenfalls mit einem Spreizer aufgebrochen worden“, sagt Bezikofer. Gerade im Offenburger Raum, aber auch andernorts in Deutschland, habe es auch zuletzt wieder Einbrüche bei der Feuerwehr gegeben. Die Suche nach den Tätern dauert an.

