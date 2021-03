Unbekannte beschädigen zwei Hochsitze

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen im Raum Engelswies zwei Hochsitze zerstört. Das teil die Polizei in einer Pressemeldung mit. Während das eine Objekt komplett umgeworfen wurde, riss der Täter beim anderen mehrere Bretter heraus. Beide Hochsitze waren vom selben Jäger, teilt Daniela Baier von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Ravensburg auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit. Beim umgeworfenen Hochsitz gingen dabei das Dach und das Grundgerüst komplett zu Bruch. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Bereits vor wenigen Wochen haben Unbekannte einen Hochsitz in Göggingen angezündet und zwei weitere in Sigmaringendorf umgeworfen. Inwiefern zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, könne die Polizei derzeit noch nicht sagen.