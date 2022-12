Über 8,65 Millionen Euro Zuschüsse für Glasfaserausbau in Inzigkofen

Für die Gemeinde Inzigkofen hat Bürgermeister Bernd Gombold gemeinsam mit Planerin Jenny Gerlich und weiteren Vertretern der der Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen (BLS) am 6. Dezember vom Minister für Inneres und Digitalisierung, Thomas Strobl, den Förderbescheid des Landes Baden-Württemberg für den flächendeckenden Glasfaserausbau in der Gemeinde Inzigkofen über das sogenannte „Graue-Flecken-Programm“ in Empfang nehmen können.

Mit diesem Zuschussbescheid des Landes über 3,854 Millionen Euro und dem bereits zugesagten Förderbetrag aus der Bundesförderung über rund 4,8 Millionen Euro wird es der Gemeinde nun mit einem Gesamtbetrag an Zuschüssen von über 8,65 Millionen Euro ermöglicht, dass alle Wohn- und Betriebsgebäude der Gesamtgemeinde Inzigkofen mit Glasfaserhausanschlüssen versorgt werden können. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Zusammenarbeit mit der Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen (BLS). Das teilt die Gemeinde selbst mit.

Nach der Grobkostenkalkulation beträgt die Gesamtinvestitionssumme für den kompletten Glasfaserausbau in der Gemeinde über 9,6 Millionen Euro. Die nächsten Schritte sind nun die Beauftragung der sonstigen Begleitleistungen sowie die europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen. Danach folgt die europaweite Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen und die Konkretisierung der Förderanträge. Es bleibt zu hoffen, dass sich auf die Ausschreibung geeignete Planungsbüros und dann auch ausführende Firmen mit ausreichenden Kapazitäten finden, um dieses Großprojekt umsetzen zu können, heißt es. Dann könnte voraussichtlich im Jahr 2024 der Beginn des Breitbandausbaus in der Gesamtgemeinde Inzigkofen starten.