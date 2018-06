Trump schickt Gombi nach Guantanamo und pfeift auf alle Nachbarn

Inzigkofen - „Denn mit meinen Methoden, Affären und auch Geld, bin ich the King of the ganze Welt!“ Mit diesen Worten ist Donald Trump wie selbstverständlich in den frühen Morgenstunden in Inzigkofen einmarschiert und er verkündete: „Nun bin ich als Präsident der Gemeinde inthronisiert und Gombi ist in Guantanamo inhaftiert.“

Als erste Amtshandlung krempelte er die gesamte Belegschaft des Rathauses um, nach den Vorgaben: „Wer mich nicht mag, mich nicht versteht, dem sage ich: Der ist obsolet. Entweder ihr seid für mich, Leute, oder ihr fliegt aus der Gemeinde und zwar heute.“ Das Rathaus wurde geschlossen und nur noch „seine Pussys“ durften hinein: Die herausgeputzten Damen der ehemaligen Weiberfasnet und die jungen Erzieherinnen der Kindergärten sonnten sich anschließend im Glanze des Milliardärs und ließen es sich gutgehen.

Völlig besorgt brachte der Gemeinde-Arzt Dr. Bernhard Fiederer höchstpersönlich ein Privatrezept mit der Verschreibung einer „Dauerbehandlung gegen Größenwahn“ vorbei. Aber Trump blieb stur sich selber treu: „Ich sage nicht einfach „Yes, we can“, sondern „I make Inzigkofen great again. Gemeinderat brauche ich nicht, sage ich konkret: ich regiere ausschließlich per Dekret.“ Bei der anschließenden Kundgebung auf dem Rathausbalkon umjubelte ihn das Volk, wobei er zu sagen hatte: „Schwäbische Zeitung, was du heute schreiben darfst, sage ich dir: Es sind mehr Menschen als bei Obamas Amtseinführung hier.“ Für alle diese gilt: „Im Baugebiet Reutäcker bekommt nur der, das ist gewiss, einen Bauplatz, der seit 500 Jahr Inzigkofer ist“, wobei an diesem Ort aber zunächst ein gewaltig hoher Trump-Tower entstehen soll. Beim Blick ins Umland vertrat er die Vorstellungen: „Ich pfeif auf Nachbarschaft, auch wenn sie sind sauer, denn wir bauen zwischen Inzigkofen und Laiz eine große Mauer“, die Klostermauer wird bis nach Sigmaringen verlängert und die Hängebrücke bauen wir niemals nicht: „Im Gegenteil, wir machen auch dort alles dicht. Auch Krauchenwieser werden sich nicht mehr zu uns trau’n, denn auch sie wohnen künftig hinter einem großen Zaun!“

Mit Einreise-Stopp und Terrorismus-Kontrollen wird durchgesetzt: „Inzigkofen first – wir brauchen andere nicht, deshalb mache ich die Gemeindegrenze dicht“, und er feuerte die ganze Gemeinde-Truppe an: „Mit euch zusammen make ich Inzigkofen great again!“ Bonbons und Lutscher hagelte es anschließend mit tatkräftiger Unterstützung der Ledigen und Bruckdeifel vom Rathausbalkon. Die beiden Gruppen gaben sich stolz der Illusion hin, bis zum Aschermittwoch das Rathausregiment übernommen zu haben.