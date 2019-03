Thomas Klotzbach ist seit 40 Jahren im Musikverein

Die Arbeiten beim Musikverein Engelswies sollten nicht nur auf eine Person fixiert sein, sondern in einem Vorstandsteam erweitert werden. Dies kam bei der Wahl bei der Hauptversammlung zum Ausdruck. Laut Wahlleiter Ortsvorsteher Karl-Heinz Müller, der sich zuvor beim Musikverein für sein Engagement bedankte, gab es wenig Veränderung in der Vereinsführung.

Neben Uwe Hipp, Heiko Oexle, wurde Heike Fischer die bisher Schriftführerin war, in das Vorstandsteam gewählt. Ihr bisheriges Amt wurde Manuela Stroppel anvertraut. Die Kasse führt weiterhin Sieglinde Futterer und zur neuen Jugendleiterin wurde Franziska Sauter gewählt. Als Kassenprüfer wurden Armin Wassmer und Albrecht Sauter in ihrem Amt bestätigt. Noten- und Uniformwart wurde Melanie Bauer.

Derzeit sind beim Musikverein mit der Jugendgruppe 47 aktive und 89 passive Mitglieder. Im vergangenen Jahr wurden 47 Proben abgehalten und elf Auftritte, wie Dirigent Alexander Bippus-Jäger in Erinnerung brachte.

Eine besondere Herausforderung steht für die Musikkapelle an, mit der Beteiligung am Wertungsspiel am Samstag 18. Mai beim Kreismusikfest in Hohentengen, was eine gute Vorbereitung mit vollzähligem Probenbesuch verlangt. Die Jugendabteilung die im vergangenen Jahr von Engelswies geleitet wurde, hatte insgesamt fünf Auftritte. Bei der Prüfung zur D1 war es einer und bei der D2 waren es fünf Prüflinge.

Bei den anstehenden Ehrungen, die durch den Vorsitzenden des Blasmusikverbandes Egon Wohlhüter vorgenommen wurden, der in einer kurzen Laudatio die 40-jährige Tätigkeit von Thomas Klotzbach als aktiver Musiker und Gründungsmitglied des Musikvereins Engelswies sowie sien Ehrenamt als Bezirksvorsitzender des Blasmusikverbandes Sigmaringen gewürdigt. Für all diese Arbeiten erhielt Thomas Klotzbach die Ehrennadel in Gold mit Diamant und den Ehrenbrief des Verbandes Baden-Württemberg überreicht. Die Ehrennadel in Bronze für zehn Jahre erhielten Kai Erbe, Pia Futterer und Sophia Hayn. Mit der Ehrennadel und Urkunde als passive Mitglieder des Vereins wurden für zehn Jahre Anja Erbe, für 20 Jahre Andrea Braun und Christina Buck geehrt.