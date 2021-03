Teilnehmerzahlen der VHS gehen um die Hälfte zurück

Dr. Christel Köhle-Hezinger aus Esslingen ist als Vorsitzende der Volkshochschule Inzigkofen, die als Verein organisiert ist, im Rahmen der Mitgliederversammlung im Amt bestätigt worden. Ebenfalls bestätigt wurden ihr Stellvertreter Dr. Markus Lehmann aus Sigmaringen sowie Dr. Bodo Degenhardt aus Leinfelden-Echterdingen und Frank Sikora aus Luzern. Alle wurden einstimmig gewählt.

Jene Mitglieder, die an der Videoversammlung nicht teilnehmen konnten, hatten die Möglichkeit, schriftlich abzustimmen. Eine gesetzliche Regelung, die nur für die Zeit der Corona-Pandemie gilt, machte es möglich. Nicht zur Wahl standen die Vorstandsmitglieder Bernd Gombold und mit Gerhard Klein ein weiterer Stellvertreter aus Inzigkofen, die als Bürgermeister beziehungsweise Gemeinderatsmitglied dem Gremium angehören. Den Vorstand erwartet nun die Aufgabe, die Nachfolge in der Leitung, die 2022 ansteht, zu regeln, da Bernd Eck, der die Volkshochschule seit 1992 leitet, in den Ruhestand geht. Die Vorsitzende Köhle-Hezinger berichtete, es seien schon sehr viele Bewerbungen aus ganz Deutschland eingegangen. Darunter befänden sich viele qualifizierte Kandidaten. Noch im April sollen Bewerbungsgespräche geführt werden.

Bernd Eck legte den Haushaltsplan für 2021 vor und führte aus, wie die Volkshochschule Inzigkofen durch die Coronakrise kommt: Im abgelaufenen Jahr war die Schule mit ihrem deutschlandweiten Einzugsgebiet für fünfeinhalb Monate im Lockdown und konnte nur die Hälfte der Teilnehmer gegenüber dem Vorjahr verzeichnen. Seit dem 1. November, als das Beherbergungsverbot in Kraft trat, ist die Volkshochschule im zweiten Lockdown. Die Kursteilnehmer aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland können nur an Kursen teilnehmen, wenn die Volkshochschule sie in den restaurierten ehemaligen Nonnenzellen beherbergt und verpflegt. Bernd Eck sagte, er rechne damit, dass diese Voraussetzung und die Erlaubnis, Kurse im Präsenzbetrieb durchzuführen, noch einige Zeit nicht erfüllt sein werden. Die meisten Mitarbeiter seien in Kurzarbeit. Das Kurzarbeitergeld sei eine wichtige Stütze, um die Einrichtung vor dem Konkurs zu bewahren. Als weitere Stützen konnte Bernd Eck das November- und Dezembergeld sowie die Überbrückungshilfe der Bundesregierung anführen. Zusätzlich habe das Kultusministerium Ende 2020 eine Sonderzahlung gewährt, sodass die Volkshochschule Inzigkofen nicht in die roten Zahlen abgerutscht sei.

Online-Kurse könnten laut Eck nicht die mehrtägigen Musik-, Kreativ – und Gesundheitskurse ersetzen. Nur in einem Fall wurde eine fünftägige Schreibwerkstatt als Videokonferenz durchgeführt. Alle elf Teilnehmer hätten sich gut gekannt und sich auf dieses Experiment eingelassen. Kurze Online-Vorträge und Online-Gesprächsrunden, die vom Volkshochschulverband produziert werden, bietet die VHS Inzigkofen jedoch den Teilnehmern per Newsletter an.