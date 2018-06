Tages-Skiausfahrt an den Golm

Gemeinsam steuern die Abteilungen Ski des SV Inzigkofen und des TSV Vilsingen am Samstag, 21. Februar, den Golm als ersten Berg im Montafon an. Abfahrt ist um 6 Uhr an der Römerhalle in Inzigkofen und um 6.15 Uhr an der Keltenhalle in Vilsingen. Die Kosten für Busfahrt und Liftkarte betragen für Erwachsene 49 Euro, für Kinder 34 Euro und für Bambini 15 Euro. Nichtmitglieder zahlen einen kleinen Aufpreis. Anmeldungen nehmen von Montag bis Samstag in der Zeit von 9 bis 19 Uhr Johannes Kokot unter der Telefonnummer 07571/1839389 und Andreas Dreher unter der Telefonnummer 07571/749595 entgegen.