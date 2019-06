Symbolischer Spatenstich für den Solarpark Engelswies

Rico Goede, Kommunalberater bei der EnBW (von links nach rechts), Bernd Gombold (CDU), Bürgermeister von Inzigkofen, sowie der Ortsvorsteher von Engelswies, Karl-Heinz Müller (CDU), und EnBW-Projektleiter Tim Morath haben am Mittwochvormittag den symbolischen Spatenstich für den neuen Solarpark in Engelswies gesetzt. Die Anlage umfasst eine Fläche von circa zehn Hektar und wird rechnerisch an die 2350 Haushalte mit Strom versorgen können. Das entspricht dem Doppelten aller Haushalte der Gemeinde Inzigkofen. Dazu kommt der Strom aus den bereits bestehenden Anlagen der Gemeinde. Diese zwei Solarparks umfassen eine Fläche von gut acht Hektar. Bereits im Oktober soll die neue Anlage in Engelswies in Betrieb gehen. Finanziell an der Anlage beteiligen können sich Bürger der Gemeinde Inzigkofen und der angrenzenden Gemeinde Langenhart. So haben sie die Möglichkeit, einen Beitrag zum Gelingen der Energiewende zu leisten. Foto: Kristina Schmidl