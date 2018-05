Streithähne auf der Bühne sind im wahren Leben Freunde

„Wunder, Zoff und Zunder“: Beim diesjährigen Stück des Ledigen-Theaters Vilsingen ist der Name Programm. Beim Lustspiel in drei Akten von Bürgermeister Bernd Gombold handelt es sich auch in diesem Jahr wieder um ein amüsantes Stück auf Schwäbisch, bei dem die Lacher bereits programmiert sind.

Bürgermeister Hans Dampf (Felix Stroppel) und Dorfpfarrer Josef Keusch (Philipp Stroppel) leben in andauerndem Streit um die Sanierung der Dorfkapelle, den sie über einen Zaun ausfechten. Und wie es in einem Dorf eben üblich ist, mischen sich auch andere Dorfbewohner in die Diskussion ein, sodass Zoff und Zunder neben einem angeblichen Wunder nicht lange auf sich warten lassen.

Das Ledigen-Theater ist aus der Fasnet in Vilsingen nicht mehr wegzudenken. Bereits seit Anfang Dezember probt das zehnköpfige Team, darunter die acht Schauspieler regelmäßig – jetzt vor der großen Premiere am Sonntag sogar nochmal jeden Tag. Regisseur Marco Stroppel scheint aber bereits vollkommen zufrieden. „Wir haben in diesem Jahr zwei Neulinge, die noch keine Bühnenerfahrung haben, es läuft aber wirklich alles gut“, sagt er. „Außerdem sind die beiden Hauptdarsteller in Wirklichkeit gute Kameraden, sodass der Umgang auf der Bühne richtig locker miteinander ist, auch wenn sie sich gegenseitig beschimpfen.“

Und auch wenn es extrem viel Aufwand für alle Beteiligten ist, merkt man ihnen den Spaß, den sie dabei haben, deutlich an. Neben der Haupteinnahmequelle des Vereins geht es den Mitwirkenden hauptsächlich um die Tradition. „Zur Zeit der Hauptfasnet gehen manche von uns nicht mal mehr heim. Man kommt am Fasnetssamstag und bleibt bis zum Dienstag. Aber so lernt man die Leute auch kennen, nicht nur beim gemeinsamen Feiern, sondern auch beim Arbeiten“, sagt Stroppel. Trotzdem deutet er an, dass er in diesem Jahr eventuell zum letzten Mal das Theater leitet. „Es wird einfach so langsam Zeit, dass jemand neues kommt“, sagt er. Sicher sei jedoch noch nichts.

Premiere ist am Sonntag, 4. Februar, um 19.30 Uhr in der Keltenhalle in Vilsingen. Weitere Aufführungen sind am Sonntag, 11. Februar, um 19.30 Uhr, am Rosenmontag sowie am Fasnetsdienstag jeweils um 9 Uhr. Karten gibt es derzeit noch für alle Aufführungen. Eine Reservierung ist montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr unter der Telefonnummer 07571/520 03 möglich.