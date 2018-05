Staatssekretär referiert über Insektensterben

Umweltstaatssekretär André Baumann hält am Montag, 7. Mai, um 19 Uhr einen Vortrag im Kapitelsaal des Klosters Inzigkofen. Dazu laden die Volkshochschule Inzigkofen im Alten Kloster und das Bildungswerk Inzigkofen ein. Das Thema des Vortrags lautet „Damit es weiter summt und brummt: Was tut Baden-Württemberg, um den rasanten Verlust an biologischer Vielfalt zu stoppen?“

Seit einigen Jahren sei ein massiver Rückgang der Insekten zu beobachten, heißt es in der Einladung. Betroffen seien die unterschiedlichsten Gruppen, darunter Bienen und Schmetterlinge. Da sich viele Vogelarten von Insekten ernährten, seien als Folge auch die heimischen Vögel betroffen. Als Hauptursache wird der Einsatz von Insektiziden vermutet. Als weitere Gründe gelten die Intensivierung von Landwirtschaft und der Landschaftsverbrauch. Naturschützer seien besorgt, aber auch der Landwirtschaft drohen wirtschaftliche Konsequenzen bei einem Ausfall der Blütenbestäuber. Mit einem Sonderprogramm zur Stärkung der biologischen Vielfalt will die Landesregierung diese in der baden-württembergischen Kultur- und Naturlandschaft stärken und die Landnutzer in ihren Anstrengungen zugunsten der Biodiversität unterstützen. Baumann wird auf die Auswirkungen des Insektensterbens eingehen, das Sonderprogramm vorstellen und die Herausforderung der Entwicklungsländer bei der Erhaltung von Biodiversität umreißen. Im Anschluss gibt es Diskussion.