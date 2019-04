Sportverein Inzigkofen stellt neues Vorstandsteam auf

Zwei Jahreshauptversammlungen haben am Samstagabend im Inzigkofer Rathaus stattgefunden. Zuerst trafen sich die Mitglieder der Turnabteilung des Sportvereins Inzigkofen. Dabei wählten sie eine neue Führungsmannschaft, so dass die Abteilung weiterhin ihr umfangreiches Sportangebot anbieten kann. Danach war im Bürgersaal bei guter Beteiligung die Hauptversammlung des Sportvereines, bei der ebenfalls ein neuer Vorstand gewählt wurde. Der über 500 Mitglieder zählende Sportverein, von dem fast 400 Mitglieder der Turnabteilung angehören, blickt nun wieder optimistisch in die Zukunft.

Bisheriger Vorstand tritt zurück

Josef Baumgärtner, der Präsident des Turngaues Hohenzollern, gratulierte Turnabteilungsleiterin Kerstin Hellwig für die hervorragende Angebote vom Eltern-Kind-Turnen bis hin zum Fitnessmix für Senioren. Daniela Henselmann dankte er für ihre Kurse, die vielfach mit der Auszeichnung „Pluspunkt Gesundheit“, bewertet wurden. Vorsitzender Bernd Nußbaum, Schatzmeisterin und Geschäftsstellenleiterin Karin Fitzel-Zimmermann und Schriftführerin Tanja Seligmann traten an diesem Abend von ihren Ämtern zurück. Ihnen dankte Nußbaum für die Zusammenarbeit im vergangenen Jahrzehnt. Für die Gemeinde sprach Bürgermeisterstellvertreter Gerhard Klein dem Verein und seinen Verantwortlichen Dank und Anerkennung aus. Er übernahm auch die Entlastung, die einstimmig erteilt wurde und leitete die nötigen Neuwahlen.

Zuvor berichteten die einzelnen Abteilungen von ihren Tätigkeiten. Sehr erfreut über das neue tüchtige Leitungsteam zeigte sich Hellwig. Ihre Stellvertreterin ist Simone Gäng, Kassiererin Betina Klotz, Jugendleiter Tobias Berens und Schriftführerin Karin Bleicher. Ergänzt von den Beisitzerinnen Beate Wössner, Ariane Kopp, Judith Konze, Katja La Torre und Susanne Fabich. Interessante Einblicke in die Arbeit der Abteilung Fußball und in die Anfänge des Rasensports in Inzigkofen präsentierte Angelo Rizza. Johannes Kokot berichtete von der Skiabteilung, die mit dem Skiclub Vilsingen eine gute Zusammenarbeit pflegt. Sebastian Suk-Mühl gab Auskunft über die Aktivitäten der Jugendabteilung. Dabei verwies er auf die erbrachten Eigenleistungen bei der Erneuerung des Jugendraumes unter dem Kindergarten.

Nach Diskussionen finden sich Freiwillige

Wahlleiter Bürgermeisterstellvertreter Gerhard Klein appellierte zunächst an die Anwesenden, sich für ein Amt zur Verfügung zu stellen. Nach einer längeren Bedenkzeit und einigen Diskussionen brachten die Wahlen dann ein hoffnungsvolles Ergebnis. Vorsitzender ist künftig Angelo Rizza, zum Stellvertreter wählte die Versammlung Björn Beutler. Die Kassengeschäfte führt künftig Christoph Konze und Schriftführerin ist Alyne Lieb. Die vier Beisitzer Carolin Rizza, Katja La Torre, Nicole Weber und Susanne Fabich unterstützen die Vorstandschaft. Mit Geschenken und Dankesworten wurden die bisherigen Amtsinhaber verabschiedet, sie sicherten dem neuen Vorstand künftig Rat und Unterstützung zu.