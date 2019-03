Sportstättensanierung bleibt im Budget

Mit Begeisterung und viel Lob wurde der Zwischenbericht zur Sportstättensanierung in allen Ortsteilen der Gemeinde Inzigkofen in der jüngsten Gemeinderatssitzung aufgenommen.

Als Vertreter des FC 99 Inzigkofen und der Stammvereine referierten Kassierer Holger Boos, FC-Vorsitzender Gerhard Stroppel, Angelo Rizza vom SV Inzigkofen, Albert Münch vom SV Engelswies und Siegfried Seitz vom TSV Vilsingen über die schon umgesetzten und noch geplanten Arbeiten, für die die Gemeinde einen Zuschuss von insgesamt 300 000 Euro in mehreren Raten zur Verfügung gestellt hatte.

Kosten fürs Flutlicht steigen wegen Naturschutzauflagen

Am kniffligsten hatte sich für die Vereine die Installation eines neuen Flutlichts herausgestellt, erklärte Rizza. Denn aus Naturschutzgründen, genauer gesagt wegen Fledermaus- und Insektenschutz, dürfen inzwischen als Flutlicht keine Verdampferlampen, sondern nur noch Kaltlichtdampfröhren verbaut werden. Außerdem sank die Höhe der Masten von 12 auf 8 Meter. Im Ergebnis ist der Platz in Inzigkofen nun auch in den Abendstunden hell erleuchtet, rund herum bleibt es dunkel. Wie Kassierer Holger Boos ausführte, stieg der Preis für das Flutlich von den ursprünglich kalkulierten 47 000 Euro auf 67 000 Euro an. Zuschüsse vom Land seien nicht verfügbar gewesen, da es sich nominell ja um keine „Umrüstung“ der Fluchtlichtanlage gehandelt habe. Weil ein großer Teil der Arbeiten in Eigenleistung erbracht wurde, blieb der Verein trotzdem unter den in der Planung kalkulierten 72 000 Euro.

In Engelswies sei bereits 2017 ein Ballfangzaun errichtet worden, berichtete Albert Münch. Auch am dortigen Sportplatz wurde ein Flutlicht installiert. Da der Auftrag derselben Firma erteilt wurde, sei ein Preisnachlass gewährt worden, weshalb das Engelswieser Flutlicht nur mit 43 000 Euro zu Buche schlug. Geplant sind noch eine Rasenregeneration für 13 500 Euro, Sanierung von Elektrik für 1500 Euro und der Fenster für 6500 Euro. Für Rolltore fallen rund 10 000 und für Kleinreperaturen an den Duschen zirka 2500 Euro an Kosten an.

Zuschuss vom Landessportbund gibt es nur mit Bewässerung

Über die Maßnahmen am Vilsinger Platz berichtete Siegfried Seitz. Wegen schwerer Unebenheiten musste dieser zunächst geebnet werden, wozu der Verein einen Zuschuss vom Württembergischen Landessportbund erhielt. Voraussetzung dafür war allerdings die Installation eines Be- und Entwässerungssystems. „Wenn schon, dann gründlich“, dachten sich wohl die Verantwortlichen, denn jetzt hat der Platz ein ausgefeiltes Drainage-System und eine Beregnungsanlage für insgesamt 106 000 Euro. „So wird sichergestellt, dass der Rasen künftig gesund bleibt und es keine Staunässe gibt“, sagte Seitz.

Außerdem sorgt jetzt ein Rasenmähroboter für die Grünpflege auf dem Vilsinger Sportplatz: Kostenpunkt 18 745 Euro. Auch in Vilsingen wurde ein besonders hoher Ballfangzaun für 15 000 Euro errichtet, um ein Hinabrollen von Bällen in die Halde zu verhindern. „Mit insgesamt 151 787,51 Euro haben wir in Vilsingen das veranschlagte Budget von 150 000 Euro leicht gesprengt“, so Seitz. Aber im direkten Vergleich mit anderen Großprojekten in Deutschland sähe das doch gar nicht so schlecht aus.

Insgesamt kommen die Vereine damit auf Kosten von 307 693,13 Euro und liegen noch deutlich unter dem Planungsbudget von 404 000 Euro. Von den Zuschüssen der Gemeinde Inzigkofen in Höhe von 300 000 Euro habe man bisher 225 000 abgerufen, 34 000 Euro seien noch zu begleichen, was rund 40 000 Euro an verbleibenden Zuschussmitteln übrig ließe.

„Bekommen wir das übrige Geld dann wieder?“, wollte Gemeinderat Bruno Dreher mit einem Augenzwinkern wissen, woraufhin die Vereinsvertreter etwas verlegen reagierten. Bürgermeister Bernd Gombold erklärte, das Gremium nehme den Zwischenbericht mit großer Freude zur Kenntnis, und schlug vor, die Zuschüsse auch weiterhin in voller Höhe zu gewähren. Der Rat nahm den Vorschlag einstimmig an.