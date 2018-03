Sopranistin und Bariton geben ein Chorkonzert in Inzigkofen

Die Volkshochschule Inzigkofen lädt für morgigen Freitag, 16. Februar, um 19.30 Uhr gemeinsam mit dem Bildungswerk Inzigkofen die Freunde klassischer Chormusik zu einem Konzert in die (beheizte) Inzigkofer Klosterkirche und anschließend in den Kapitelsaal ein. Den ersten Teil bildet eine geistliche Abendmusik, im zweiten Teil wird weltliche Klassik angestimmt. Werke von bekannten Komponisten wie Dvorak und weniger bekannten Komponisten kommen zur Aufführung. Solopartien singen die in Stuttgart lebende isländische Sopranistin Gudrun Ingimars, eine gefragte Opern- und Konzertsängerin, und der Bariton Lucian Eller aus Stuttgart, die bereits in den letzten Jahren in Inzigkofen das Publikum begeisterten. Den Chor bilden 61 Sängerinnen und Sänger, die in der Volkshochschule Inzigkofen fünf Tage lang ihre Stimme weiterbilden und gemeinsam klassische Chorwerke von der Barockzeit bis zur Moderne einstudieren. Am Flügel wird der Chor von Miki Futamura aus Stuttgart begleitet. Die musikalische Leitung der Chorwoche und des Konzerts hat Fabian Wöhrle aus Stuttgart. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Foto: Volkshochschule