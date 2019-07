Sommerfest: Rund 1000 Besucher kommen zur Blaskapelle Peng

Rund 1000 Besucher sind am Montagabend auf dem Engelswieser Sommerfest, als Harald Reiss und die 18 Musiker der Blaskapelle Peng das Publikum überrascht haben. Die Veranstalter des Musikvereins Engelswies zeigten sich mit dem Verlauf des dreitägigen Sommerfests zufrieden, wie das Vorstandteam Uwe Hipp und Heiko Öexle mitteilten.

Gerade der Montag mit der Blaskapelle Peng ist laut Öexle immer ein besonderer Abschluss des Sommerfestes. Soloeinlagen, einfühlsamer Gesang und nicht zuletzt die brillant vorgetragene Blasmusik im böhmisch-mährischen Stil, oder auch Schlager und Evergreens in einer Spielweise, die sie als Amateurmusiker besonders auszeichnet. Das vielseitige Programm wurde von Leiter Harald Reiss zusammengestellt. Er verriet auch, dass die Blaskapelle Peng an diesem Abend bereits zum 20. Male in Engelswies ihren Auftritt hat. Kurz vor der Blaskapelle Peng hatte die Band„Badner Brass“ noch ihren großen Auftritt. „Badner Brass“ ist eine junge Band, die ansonsten im Kreisjugend-Verbandsorchester spielt und unter der Leitung von Jan Oexle aus Engelwies vor vier Jahren als Familien-Quartett mit vier Musikern aus der Verwandtschaft namens Oexle bei Hausfesten spielte. Derzeit ist sie mit Jungmusikern aus Laiz und Kreenheinstetten besetzt. Und auch sonst hat die junge Generation über die Sommerfesttage mit der „Summer Night Party“ am Samstagabend schön gefeiert. Nicht ganz zum Sommerfest passend, zeigte sich der Sonntag mit seinen tiefhängenden Regenwolken.

Zum Frühschoppen am Sonntag war es der Musikverein aus Wehingen sowie die Playback Show der Engelswieser Jugend, die über die Mittagszeit beste Unterhaltung boten. Am Nachmittag spielte dann die Musikkapelle aus Menningen unter der Leitung von Paul Gaiser.

Der Tagesausklang war nochmals eine Kraftprobe der Musikkapelle Engelswies, die wohl seit Samstag und Sonntag in allen Bereichen mit den Vereinen und vielen freiwilligen Helfern aus dem Dorf für einen geregelten Ablauf des Festes tatkräftig im Einsatz war und schließlich noch auf der Bühne unter der Leitung ihres Dirigenten Alexander Bippus-Jäger ihr Bestes gegeben hat.

In einem abschließenden Resümee war sich das Vorstandteam einig: Es war nicht zuletzt eine gewisse Auszeichnung für die ganze Dorfgemeinschaft, die hier eine vollendete Zusammenarbeit zum Ausdruck brachte.