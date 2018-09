Solarpark nimmt die nächste Hürde

Die Planung des Solarparks Engelswies schreitet voran. Tim Morath, Projektleiter von der betreibenden EnBW, und der Landschaftsplaner und Umweltingenieur Dieter Gründonner behandelten die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und zweier Privatpersonen. Sie wurden mit zwei Gegenstimmen gebilligt. Es folgen nun die öffentliche Auslegung und der Satzungsbeschluss im Januar 2019.

Als Konsequenz der Stellungnahmen wurden Gutachten in Auftrag gegeben sowie Pflanzen und Tiere erfasst. Die Bau- und Expandierungsmaßnahmen eines anliegenden Landwirts werden nicht eingeschränkt, und auf der Fläche unter den Modulen ist nun keine Tierhaltung mehr geplant. Die Module werden genügend Abstand zur Grundstücksgrenze halten, der am Radweg im Süden besonders großzügig ausfallen wird. Dort befindet sich durch die jetzt schon extensive Bewirtschaftung ein wertvoller Boden mit artenreichen Pflanzen und Tieren. Drei Modulreihen fallen deshalb weg, und das Baum- und Wiesengebiet dient nun als Ausgleichsfläche für die Solarmodule.

Weitere Ausgleichsflächen bieten ein Leibertinger Landwirt, der schon mit der EnBW zusammenarbeitet, sowie der Eigentümer der Solarparkfläche mit einer anderen Wiese. Die Landwirte verpflichten sich, die Flächen weniger intensiv zu bewirtschaften, was im Grundbuch festgehalten wird und ihnen eine finanzielle Entschädigung einbringt. Dass rund ein Hektar Fläche weniger als ursprünglich geplant für Module zur Verfügung steht, liegt auch an der 20-Kilovolt-Freileitung, die sich auf der Fläche befindet und einen frei zugänglichen Schutzstreifen erfordert. Sie hat aber den Vorteil, dass über einen Netzverknüpfungspunkt, der auch auf dem Gebiet vorhanden ist, direkt in diese Leitung eingespeist werden kann.

Nach 30 Jahren endet dann die Laufzeit des Solarparks. Der Rückbau ist finanziell durch eine Bürgschaft abgesichert, damit die langfristige landwirtschaftliche Nutzung unverändert erhalten bleibt. Gemeinderat Ekkehard Futterer fragte nach den langfristigen Überlegungen dazu. „Wenn in 30 Jahren alle Atomkraftwerke abgeschaltet sind, dann brauchen wir doch eher mehr als weniger regenerative Energien, sodass der Rückbau dann unsinnig ist“, sagte er. Dahingehend gab ihm Tim Morath Recht und erklärte, dass dann zwar die Genehmigung dieses Bebauungsplans ende, aber genausogut Verhandlungen mit dem Eigentümer und der Gemeinde mit einem neuen Bebauungsplan möglich seien. „Das ist dann ein neuer Fall“, sagte er.

Deutliche Kritik an der Vorgehensweise der EnBW brachten die Räte Klaus Hipp und Bruno Dreher an. Bruno Dreher bekannte, dass er den Glauben an das verloren habe, was die EnBW schreibe. „Der Bericht ist so schöngemalt, dass für die EnBW alles richtig liegt. Ich stimme dagegen, obwohl ich auch einmal dafür war“, sagte er. Klaus Hipp kreidete der EnBW an, dass ursprünglich nur ein Feld von fünf Hektar angedacht war. Ein weit außerhalb in Meßkirch liegender Einspeisepunkt sei ein Grund dafür gewesen, dass nur eine größere Solarfläche wirtschaftlich sei. „Ich finde es nicht gut, dass es sich heute so anders darstellt, sich alles von ursprünglich fünf auf neun Hektar entwickelt hat und der Knotenpunkt nun doch mitten im Park liegt. Dann hätte sich auch eine kleinere Anlage gerechnet, für die ich damals gestimmt habe. Ich will aber alte Beschlüsse nicht angreifen und werde auch heute dafür stimmen“, sagte Gemeinderat Klaus Hipp.

Die Mehrheit des Rates schloss sich ihm an.