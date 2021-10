So erlebt ein Paar aus Engelswies das Leben mit Multipler Sklerose

Der Ursula-Späth-Preis

Vor 28 Jahren wurde der Ursula-Späth-Preis vom Verein Amsel-Förderkreis Ursula Späth ausgelobt. Amsel ist die Abkürzung für Aktion Multiple Sklerose Erkrankter Landesverband in Baden-Württemberg. Darüber informiert die Internetseite des Vereins. Der Preis soll Menschen ehren, die die Lebenssituation von an Multiple-Sklerose-Erkrankte verbessert haben. Seit 1993 wird der Preis jährlich verliehen. Der Preis wurde bis 2012 von der Daimler AG und seitdem von der Amsel-Stiftung Ursula Späth gestiftet. Er beträgt 5000 Euro. Der Preisträger verwendet diesen Betrag für ein Projekt seiner Wahl zugunsten der MS-Erkrankten in Baden-Württemberg. Seit 2000 verleiht die Stiftung außerdem den Preis für pflegende Angehörige und den Medienpreis. Beide Preise wurden vom ehemaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten Lothar Späth ins Leben gerufen. Diese Preise sind mit je 1500 Euro dotiert. Der Preis für pflegende Angehörige ehrt Menschen, deren Engagement es ermöglicht, dass MS erkrankte Familienmitglieder möglichst lange in ihrer häuslichen Umgebung bleiben können. Der Medienpreis würdigt Persönlichkeiten, die durch ihr Engagement den Fokus der Öffentlichkeit auf die Krankheit Multiple Sklerose lenken. (sz)