Senioren erleben abwechslungsreiche Stunden

Beim ersten Spielenachmittag in Engelswies hatten die Teilnehmer viel Freude und genossen einige Überraschungen. Initiiert wurde die Veranstaltung von der Seniorenbeauftragten der Gemeinde, Heidi Rzepka. Trotz strahlenden Sonnenscheins und Sommertemperaturen ließen es sich einige Engelswieser und Inzigkofer Senioren nicht nehmen, aktiv im Verenasaal mitzumachen. Mit einer gemütlichen Kaffeerunde begann der Nachmittag, an dem die Teilnehmer auch mit selbstgebackenem Kuchen verwöhnt wurden. Anschließend überraschte der Kindergarten die Gäste mit einem Lied. Danach starteten verschiedene Spielgruppen, in denen sich die Anwesenden auch mal an neue, bisher unbekannte Spiele wagten.

Was niemand wusste: Heinz Buhl überraschte alle mit einer musikalischen Umrahmung der Veranstaltung, denn kurzentschlossen holte er seine Heimorgel und spielte bekannte Melodien, sodass während des Spielens noch leise gesungen, gesummt oder geschunkelt wurde. Am Schluss waren sich alle einig, dass es ein schöner Nachmittag war. „Mir hond au no was Neues zum Spiela glernt, und des war gar it so schwer“, hieß es. Die Anwesenden verabschiedeten sich gegen Abend – aber nicht, ohne noch eine Wiederholung des Spielenachmittags zu vereinbaren. „Mir kommet wieder und saget es au weiter, dass es schee war.“