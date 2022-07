Seelenamt für den verstorbenen Pfarrer Julius Auer

Für den in der vergangenen woche verstorbenen Pfarrer Julius Auer, der Jahrzehnte lang in der Seelsorgeeinheit Laiz-Leibertingen aktiv war, beginnt am Mittwoch, 13. Juli, um 18.30 Uhr ein Seelenamt unter Mitgestaltung der Kirchenchöre in der Pfarrkirche Mater Dolorosa Engelswies. Das Requiem in seiner Heimatgemeinde ist an diesem Donnerstag, 14. Juli, in der Pfarrkirche in Worblingen geplant. Beginn ist um 14 Uhr mit anschließender Beisetzung auf dem Friedhof.