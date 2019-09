Schwerverletzte Fußgängerin: Unbekannter Autofahrer fährt 62-Jährige an

Eine 62-jährige Fußgängerin ist am Sonntagmorgen gegen 5.45 Uhr von einem unbekannten Autofahrer angefahren worden. Das teilt die Polizei mit. Die 62-Jährige war bei einem Spaziergang von Vilsingen in Richtung Inzigkofen unterwegs. Sie ging auf der unbeleuchteten B313 von Vilsingen bis zum LKW-Parkplatz auf der Anhöhe. Nach derzeitigem Sachstand wurde die Frau auf gerader, ebener Strecke von einem Pkw bei der Vorbeifahrt touchiert. Sie kam hierbei zu Fall und wurde schwerverletzt. Erst nach Rückkehr in ihre Wohnung, entschloss sich die 62-Jährige das Krankenhaus aufzusuchen, in das sie stationär aufgenommen wurde.