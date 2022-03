Schützenverein Vilsingen erhält Preis für vorbildliche und kreative Jugendarbeit

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Trotz deutlichen Einschränkungen durch die Pandemie 2021 konnten die Verantwortlichen im Vilsinger Schützenverein, an ihrer Spitze Oberschützenmeister Dieter Dreher, bei der Hauptversammlung erneut auf sportliche Erfolge zurückblicken, vor allem bei Schülern und Jugendlichen. Höhepunkt war dabei die Deutsche Meisterschaft von Michael Dreher, der in München mit der Luftpistole in der Schülerklasse Sieger in der Einzelklasse und im Mehrkampf wurde. So kam er mit zwei Goldmedaillen zurück nach Vilsingen erstmals in der Vereinsgeschichte als zweifacher Deutscher Meister.

Weitere Ergebnisse und Berichte lagen den Anwesenden in einer Schützenzeitung vor. So wurde dort auf den Tag der offenen Tür im September letzten Jahres aufmerksam gemacht, bei dem der Verein mit viel Stolz seinen neuen Schießstand präsentierte. Die zahlreichen Besucher zeigten sich begeistert von der grundlegenden Sanierung mit den hellen Räumen unter dem Kindergarten in Vilsingen. Die große Eigenleistung beim Umbau durch aktive Mitglieder fand dabei viel Lob und Anerkennung. Dies bestätigte bei der Versammlung auch Bürgermeister Bernd Gombold, der sich zusammen mit Ortsvorsteherin Viktoria Gombold-Diels stolz zeigte, dass Vilsingen mit dem Schützenverein einen Verein hat, der sportlich und für die Gemeinschaft erfolgreich ist. Für die Dorfgemeinschaft Vilsingen dankte Lucas Fritz den Schützen, die alljährlich beim Dorf- und Backhausfest aktiv dabei sind. Man erhofft sich dies auch für das geplante Fest am 28. und 29. Mai. Ebenso dabei ist der Verein immer beim Sommerferienprogramm für die Kinder mit einem kleinen Wettbewerb. Von geordneten Finanzen berichtete Schatzmeisterin Sylvia Reizner, die für weitere zwei Jahre wiedergewählt wurde. Einstimmig wurde auch Schützenmeister Jochen Stroppel in seinem Amt bestätigt. Für die ausscheidende Schriftführerin Tina Bauer wurde für die nächsten zwei Jahre Hermann Dreher gewählt.

Mit einem Präsent, Urkunde und der silbernen Ehrennadel wurde Elfriede Bücheler für ihre 20-jährige aktive Mitgliedschaft im Verein geehrt. Viele Jahre schon ist sie eine gute Prüferin der Vereinskasse. Zum Ende der Versammlung dankte Oberschützenmeister Dieter Dreher allen für das Miteinander. Er lud bereits alle Vereine, Firmen, Gruppierungen und Straßen- sowie Familienmannschaften in allen Ortsteilen der Gemeinde Inzigkofen zum Vereins- und Jedermann schießen ein. Dies findet vom 1. bis 16. April im sanierten Schützenhaus statt. Eine Mannschaft besteht aus fünf Schützen, wobei die drei Besten gewertet werden. Geschossen wird mit Luftgewehr, Kinder unter zwölf Jahren mit Lichtgewehr. Auskunft und Anmeldung bei dem Vorsitzenden Dieter Dreher: Dorfstraße 4, 72514 Inzigkofen - Vilsingen; Tel. 07571/1 31 89; Mail: schuetzen_vilsingen@yahoo.de.