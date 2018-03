Schützenbezirk zeichnet Jugendarbeit aus

Mit umfangreichen Tischvorlagen haben Oberschützenmeister Dieter Dreher, Sportleiter Raphael Dreher und Jugendleiter Sebastian Witt den Mitgliedern bei der Hauptversammlung des Schützenvereines Vilsingen die Ergebnisse eines erfolgreichen Schützenjahres präsentiert. Dabei waren die Schützen besonders bei Rundenwettkämpfen mit Luftpistole und Luftgewehr wie auch bei der Teilnahme an Kreis-, Bezirks- und Württembergischen Meisterschaften im vergangenen Jahr erfolgreich.

Landesjugendtag in Isny

Oberschützenmeister Dreher erinnerte in seinem Bericht neben den sportlichen Ereignissen auch an die knapp 50 jungen Mitglieder – davon viele Schüler und Jugendliche – die sich zu verschiedenen Anlässen getroffen haben. Ein besonderes Erlebnis darunter war der Ausflug zum Landesjugendtag nach Isny. Beim dortigen Königsschießen mit dem Lichtgewehr wurde Michael Dreher König und Sebastian Hipp zweiter Ritter. Moritz Bauer wurde mit der Luftpistole erster Ritter. Ein weiterer Höhepunkt des Jahres war die Teilnahme beim Dorf- und Backhausfest.

Ortsvorsteherin Viktoria Gombold-Diels nahm die Entlastung des Vorstands vor und leitete die anstehenden Neuwahlen ein. Sie lobte den Schützenverein als ein Aktivposten in der Gemeinde und dankte für die vielfältigen Einsätze, so auch beim Sommerferienprogramm für die Kinder. Zur neuen Schriftführerin wurde Angelika Hipp einstimmig gewählt. Schützenmeister Jochen Stroppel und Schatzmeisterin Monika Frick wurden für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt.

Schützen sind Zweite von 65

Unter den sportlichen Erfolgen freuten sich die Schützen über die Schüler, die sich mit Luftgewehr und Luftpistole im Einzel und mit der Mannschaft bis zur Württembergischen Meisterschaft qualifiziert haben. Gabriel Dreher war bereits zum dritten Mal bei der Deutschen Meisterschaft dabei. Gabriel Hipp wurde sogar zum Landeskader nach Ruit eingeladen. Sie alle wurden bei den Ehrungen mit Urkunden und Meisterschützenabzeichen ausgezeichnet.

Die nach 32 Jahren scheidende Schriftführerin, Heidi Burth, erhielt ebenfalls ein Präsent und einen großen Blumenstrauß. Die erfolgreiche Arbeit des kleinen Vereins wurde auch vom Schützenbezirk Oberschwaben gewürdigt. Von 65 Vereinen belegten die Schützen den zweiten Rang und wurden mit einem Förderpreis zur Mitgliedergewinnung und gute Jugendarbeit ausgezeichnet.