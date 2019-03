Schülerin veröffentlicht ihren ersten Fantasy-Roman

„Augen wie Opal“ – so heißt der Debütroman der jungen Autorin Anastasia Burgardt aus Vilsingen. Vorstellen wird sie ihr Erstlingswerk in zwei Wochen auf der Leipziger Buchmesse, der deutschlandweit zweitgrößten Messe der Buch- und Medienbranche.

Die 14-Jährige wirkt ruhig, fast etwas schüchtern, aber ihre Augen hinter der Brille schauen aufmerksam und interessiert. Stolz hält sie ihr Manuskript in den Händen. Pünktlich zum geplanten Pressegespräch hat sie das fertige Cover zugesandt bekommen. Auf ihm ein schwarz gezeichnetes Auge, mit wundervollen Farbschattierungen untermalt. „Ich habe eine Skizze entworfen, wie ich mir das Cover vorstelle“, erzählt Anastasia, die neben dem Schreiben auch gern zeichnet. Mit der Endversion des Covers ist sie sehr zufrieden, ihrer Meinung nach „wurde ihr Vorschlag toll umgesetzt“.

Protagonisten sind Edelstein-Kinder

Verlegt wird das Buch vom Noel-Verlag in Oberhausen. Ungefähr ein Jahr lang hat Anastasia an ihrem Manuskript geschrieben, dann ging alles sehr schnell. „Im Sommer haben wir es dem Verlag geschickt, bereits zwei Monate später hatten wir den Vertrag.“ Mut gemacht zur Veröffentlichung hatte ihr im Vorfeld unter anderem eine andere junge Buch-Autorin aus Vilsingen: Alina Kleiner. Ihren Roman „Verborgen im Nebel“ hatte sich Anastasia damals gekauft, kurze Zeit später lernte sie die Verfasserin zufällig bei einem privaten Autoverkauf kennen. „Ich habe mich dann natürlich mit Alina super austauschen können und sie hat mir so viel wertvolle Tipps gegeben“, sagt Anastasia. Und natürlich war sie eine der drei, die das Manuskript lesen durften: Alina, Anastasias Mutter und eine weitere Freundin.

Zum Inhalt möchte die Schülerin noch nicht allzu viel verraten. Ihr Buch ist ein Fantasy-Roman, die Protagonisten sogenannte Edelstein-Kinder. „Sie sind entstanden aus den Schwingungen der Edelsteine, haben dadurch besondere Kräfte und Fähigkeiten im Blut, was sie jedoch anfangs nicht wissen.

Erst als sie ihre erste Nahtod-Erfahrung machen, werden diese Kräfte nach und nach freigesetzt.“ Dabei ändert sich auch die Seele des Kindes und die Augenfarbe nimmt die Farbe des Edelsteins an, bei der Hauptfigur zum Beispiel faszinierend bunt wie ein Opal. Das Wissen über die Kraft der Edelsteine hat sich Anastasia im Laufe ihres jungen Lebens selbst angeeignet.

Als Zielgruppe ansprechen möchte Anastasia mit ihrem Roman vor allem Mädchen in ihrem Alter. „Ich denke, hauptsächlich 13- bis 16-jährigen Leserinnen wird das Buch gefallen, aber bestimmt auch Erwachsenen“, sagt sie. Die Lektoren, die das Manuskript gelesen und überarbeitet haben, waren jedenfalls voll des Lobes und haben Anastasia „ein beachtliches Schreibtalent“ attestiert.

Anastasias Eltern sind stolz auf ihre Tochter. „Sie war schon immer ein großes Sprachtalent. Sie konnte noch nicht mal richtig laufen, da hat sie schon so viel erzählt“, erinnert sich Lidia Burgardt. „Und Bücher haben sie schon immer interessiert.“ Ihre Grundschullehrerin sei begeistert gewesen von Anastasias Sprachschatz.

300 Seiten umfasst das Erstlingswerk

Daher verwundert es auch nicht, dass die Lieblingsfächer der Schülerin, die zur Zeit die 9. Klasse der Liebfrauenschule in Sigmaringen besucht, Deutsch, Englisch und Französisch sind. In ihrer Freizeit liebt Anastasia natürlich das Lesen, da werden durchaus auch mal „400 Seiten in neun Stunden verschlungen“. In ihrem Zimmer stapeln sich zahlreiche Bücher, weitere stehen auf der Wunschliste. Ansonsten widmet sich die 14-Jährige gern ihren anderen Hobbys, den Pferden, dem Reiten und Gitarre spielen.

Der Buchmesse fiebert Anastasia schon sehr entgegen, ihre Eltern werden sie begleiten. Bis dahin wird die junge Autorin auch ihr fertiges Verkaufsexemplar in Händen halten, ein 300 Seiten umfassendes Werk im Softcover.

Es ist dieser Tage auf dem Postweg nach Vilsingen unterwegs. „Nach der Buchmesse geht mein Buch auch gleich in den Verkauf. Dann werde ich es gern hier vor Ort vorstellen und Lesungen geben, die Schulen haben schon Interesse signalisiert“, blickt Anastasia voraus. Und bei so viel Interesse und Zuspruch macht sie natürlich gern mit dem Schreiben weiter, ihr zweites Buch ist bereits in Arbeit.