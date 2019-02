Schäden im Kanalnetz in Inzigkofen werden saniert

Insgesamt rund 300 000 Euro wird die Gemeinde Inzigkofen in nächster Zukunft für Kanalsanierungsarbeiten in allen drei Ortsteilen ausgeben. Das wurde in der vergangenen Gemeinderatssitzung am Donnerstag beschlossen. Nachdem die Kanal-Befahrung im Rahmen der Eigenkontrollverordnung in allen Ortsteilen abgeschlossen ist, stellte Andreas Stauß vom Büro Kovacic Ingenieure in der Sitzung das Gesamtergebnis und einen Sanierungsplan vor. In den beiden Jahren 2019 und 2020 sollen die dringendsten Schäden saniert werden. Dies lasse sich laut Andreas Stauß ohne Grabarbeiten, im Inlinerverfahren erledigen.

Das Abwasserkanalnetz des Ortsteils Inzigkofen war im Jahr 2017 als letzter der Ortsteile auf mögliche Schäden untersucht worden. Dabei wurden auf einer Strecke von 15,2 Kilometern Rohre der Baujahre 1965 bis 2009 zumeist aus Beton- und Stahlbeton befahren und untersucht. In der Auswertung fanden sich Undichtigkeiten durch Löcher und Brüche oder durch Rohre, die ohne Dichtung lediglich zusammengesteckt worden sind.

Probleme würden auch Schadstellen bereiten, die schon vor Jahrzehnten lediglich mit einem Metallstück abgedeckt und so geflickt worden waren. „Ein Abwassernetz sollte aber dicht sein“, erklärte Andreas Stauß, weshalb an undichten Stellen sofortiger Handlungsbedarf bestehe. Dies gelte auch für Stellen mit Ablagerungen, an denen jahrzehntelang eindringendes Grundwasser Kalkablagerungen wie in einer Tropfsteinhöhle entstehen ließ. Abflussbehinderungen und ein Rückstau sind die Risiken an diesen Stellen.

Der Plan sieht eine Ausschreibung im Mai und die Vergabe der Arbeiten im Juli 2019 vor. Die Bauzeit ist dann von September 2019 bis April 2020 vorgesehen. Im Ortsteil Engelswies seien Arbeiten in der Fred-Hahn-Straße und der Hauptstraße notwendig. Im Ortsteil Vilsingen sei ein geringerer Handlungsbedarf im Lustgarten- und Bergweg, sowie am Zuleitungssammler abzuarbeiten. In Inzigkofen seien die meisten Schäden in der Römerstraße und Kirchstraße, im Birkenweg, Goldregenweg und im Ziegelweg zu finden. Insgesamt werden damit 670 Meter Kanalnetz in Inzigkofen, 328 Meter in Engelswies und 115 Meter in Vilsingen durch Sanierungsmaßnahmen als Schlauchinliningverfahren für die Zukunft ertüchtigt.