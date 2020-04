Sanierung des Vilsinger Pfarrhauses schreitet voran

Die Arbeiten zur Generalsanierung des ehemaligen Vilsinger Pfarrhauses sind voll im Gange. Bis zum Herbst soll auch dieser Teil des markanten Pfarrscheuer-Gebäudes fertig gestellt sein. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Künftig sollen dort in unterschiedlichster Nutzung Jung und Alt unter einem Dach ihre Räume finden.

Laut Inzigkofen Heimatbuch wurde in Vilsingen in den Jahren 1813 bis 1816 „ein Pfarrhaus mit einer geräumigen Zehntscheune“ an der Dorfstraße gebaut. Der letzte Pfarrer, der im Pfarrhaus in der Wohnung im 1. Obergeschoss gewohnt hat, war Pfarrer Alfons Schwörer, der bis 1975 Pfarrer von Vilsingen war und dann wegzog. In der Folge war die ehemalige Pfarrwohnung noch von einer Familie bis 1996 bewohnt, seither stand die Wohnung leer. Im Erdgeschoss des Pfarrhauses war im vorderen Gebäudeteil zur Dorfstraße hin seit Jahrzehnten jeweils in einem kleineren Raum der Landjugendraum und die katholische öffentliche Bücherei untergebracht. Im hinteren Teil zum ehemaligen Pfarrgarten befanden sich das ehemalige Pfarrarchiv in zwei ebenfalls kleinen Räumen sowie eine Toilette und ein Abstellraum. Vor 20 Jahren wurde die ehemalige Pfarrscheuer saniert und umgebaut. Es entstand ein Saal für Veranstaltungen und Feiern im Erdgeschoss sowie im Obergeschoss ein Proberaum für Chöre sowie ein weiterer Veranstaltungsraum für Sitzungen oder die Kinderkirche.

Im Jahr 2014 hat die politische Gemeinde laut der Mitteilung das Dorfbild-prägende Gebäude samt dem dazugehörenden Pfarrgarten in von der Kirchengemeinde abgekauft und im ehemaligen Pfarrgarten einen Kinderspielplatz angelegt. Im Obergeschoss der Pfarrscheuer ist mittlerweile die Kinderbetreuungsgruppe „Scheuenwichtel“ untergebracht.

Momentan wird die Generalsanierung des ehemaligen Pfarrhauses durch die Gemeinde umgesetzt. Die Räume im ersten Obergeschoss sind für die Jugendarbeit und die Landjugend vorgesehen. Dort werden auch eine Teeküche, Toiletten und Abstellraum vorgesehen. Für das Obergeschoss wird an der nördlichen Giebelseite über eine Außentreppe ein separater Zugang geschaffen.

Im Erdgeschoss entsteht ein großzügiger barrierefrei erreichbarer Raum, in dem die Ehrenbürger-Ausstellung untergebracht wird und der auch für die Seniorenarbeit genutzt werden kann. Zudem wird eine barrierefreie Toilette und ein Abstellraum geschaffen und der Raum der Bücherei saniert, heißt es in dem Schreiben der Gemeinde.

Das Gebäude wurde bis auf das Holztragwerk weitgehend entkernt. Dabei haben die Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Landjugend enorme Eigenleistungen erbracht. Boden, Decken und Zwischenwände werden neu hergestellt und aufgebaut. Weiter wird ein neues abgeschlossenes Treppenhaus hergestellt, so dass sämtliche Geschosse separat nutzbar sind. Zusätzlich wird der hintere Eingang vom Pfarrgarten her erneuert, wodurch ein barrierefreier Zugang und eine barrierefreie Toilette im Erdgeschoss geschaffen werden kann. Erneuert wird auch der Abwasseranschluss zur Dorfstraße, weshalb drei Schachtbauwerke und der Kanal vom rückwärtigen Teil des Pfarrhausgebäudes bis zum Gehweg an der Dorfstraße erneuert werden.

Die Gesamtkosten betragen rund 450000 Euro. Die Gemeinde hat laut Mitteilung Zuschuss-Zusagen über rund 170 000 Euro vom Land Baden-Württemberg über den Ausgleichsstock und das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum für diese Maßnahme erhalten. Die Fertigstellung ist für Herbst 2020 geplant ist. Der Umbau und die Sanierung gibt auch diesem Gebäudeteil eine Nutzungsperspektive für die nächsten Jahrzehnte.