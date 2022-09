Rettungsübung im Kloster war erfolgreich

Es ist 19 Uhr. Der Himmel ist dunkelblau, und die ersten Sterne kann man bereits am Himmel erkennen. Doch plötzlich stört ein lautes aggressives Geräusch die Ruhe. Die Einsatz-App meldet „Brandmeldeanlage im Kloster Inzigkofen“. Ab jetzt zählt jede Minute und ein Arbeiten Hand in Hand ist gefragt. Um für genau diese Situation besser vorbereitet zu sein, haben die Helfer des Deutschen Roten Kreuz und der Freiwilligen Feuerwehr am Freitagabend gemeinsam geübt. Sie berichten in einer Mitteilung.

Als Szenario wurde angenommen, dass sich ein Brand im Hauptgebäude ausbreitet und deshalb die Besucher und Bewohner sich teilweise nicht selbst befreien können. Schnell war klar, was zu tun ist. Mit der Feuerwehr bildeten die ersten eintreffenden Helfer eine Patientenablage. Dabei war es wichtig, zunächst die Patienten zu sichten und in einzelne Kategorien einzuordnen.

Auf Grund der Übungskünstlichkeit wurden weitere Kräfte vom Einsatzleitwagen alarmiert. Dieser wurde bereits vorab mit dem ELW2 der Führungsgruppe Feuerwehr aufgebaut, um ins Spiel zu kommen und ein ausführliches Üben zu ermöglichen.

Nach Eintreffen der nachalarmierten Kräfte wurden zwei weitere Abschnitte gebildet. Der erste Abschnitt war für den Transport der Patienten zuständig. Diese mussten je nach Kategorie sitzend oder liegend von der Patientenablage zum Betreuungsplatz transportiert werden. Die Herausforderung hierbei war, dass das Kloster nur eine Zufahrt hat, weshalb der Platz sehr eng und eine intensive Kommunikation mit der Feuerwehr nötig ist. Gemeinsam schafften es die Retter, den Raum bestmöglich auszunutzen und die Patienten je nach Schweregrad abzutransportieren.

Am Betreunungsplatz angekommen, wurden die Patienten ausgeladen und nochmals durch einen Arzt gesichtet. Je nach Sichtung wurde beschlossen, welche Maßnahmen getroffen werden müssen und in welches Krankenhaus der Patient gebracht wird.

Um später nachzuvollziehen, wo sich welcher Patient befindet, wurde das KAB als vierter Abschnitt hinzugezogen. Diese übernahmen das Registrieren der Helfer sowie der Patienten, um im Ernstfall über ihren Verbleib Auskunft zu geben.

Beim gemeinsamen Abschluss mit der Feuerwehr freuten sich der stellvertretende Kreisbrandmeister Marcus Sieber sowie Inzigkofens Kommandant Rainer Klein, dass trotz der langen Corona-Pause und der Schwierigkeit des Objekts die Übung gut verlaufen ist. Jennifer Zimmermann, DRK-Bereitschaftsleiterin Inzigkofen, dankte allen Kameraden des Roten Kreuzes und der Feuerwehr für die zahlreiche Teilnahme an der Übung. Ein großes Danke ging an Rainer Klein, der den Großteil der Übung allein geplant hatte, um vorab nichts zu verraten.

Folgende Kräfte nahmen an der Übung teil: Deutsches Rotes Kreuz: Bereitschaft Inzigkofen, Bereitschaft Walbertsweiler, Bereitschaft Veringenstadt- Hettingen, Bereitschaft Neufra, Ortsverein Heuberg-Donautal, Kreisauskunftsbüro; Freiwillige Feuerwehr: Feuerwehr Inzigkofen mit den Abteilungen Inzigkofen, Engelswies und Vilsingen, Feuerwehr Sigmaringen, Feuerwehr Meßkirch, Feuerwehr Leibertingen Abteilung Kreenheinstetten, Drohnengruppe Bad Saulgau.