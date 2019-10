Reparaturtreff soll künftig einmal im Monat stattfinden

Der Bürgertreff in Inzigkofen verwandelte sich kürzlich zum ersten Mal in eine Reparaturwerkstatt und soll auch jeden dritten Samstag im Monat zu einer Werkstatt umfunktioniert werden.

Ziel dieser Veranstaltung war es, Geräte und Gebrauchsgegenstände vor dem Wegwerfen zu bewahren, Ressourcen zu erhalten und Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten. Dafür fanden sich bereits kurz vor Öffnung um 10 Uhr die ersten Gäste mit ihren „Patienten“ ein. Das ehrenamtliche Reparaturteam unter Ruth Bucher, Alex Lassl, Karl Moosbrugger, Heinrich Kling und Hans Peter Schäuffele unter der Leitung von Ekkehard Futterer, stand mit ihren Werkzeugkisten und ihrem Fachwissen bereits in den Startlöchern, um die Gäste mit Rat und Tat zu unterstützen.

So wurden beispielsweise zwei DVB Radios repariert, Kleinmöbel wurden zusammengebaut und ein Aktenvernichter wieder zum Laufen gebracht, ein Fahrrad bekam eine neue Kette, eine Garagentorfernbedienung wurde wieder in Gang gesetzt. Auch eine Nebelmaschine wurde erfolgreich repariert, die dann bei der Feuerwehr Engelswies zur Hauptprobe in Einsatz kam. Es herrschte den ganzen Vormittag über ein reges Treiben, Menschen kamen zusammen, tranken Kaffee, genossen die Kuchenspende, unterhielten sich, bekamen Einblicke in die Technik und konnten im besten Fall ihr mitgebrachtes Schätzchen wieder als funktionsfähiges Gerät nach Hause nehmen.