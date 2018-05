Publikum fordert immer wieder Zugaben

„Bruck-Deifel“, „Hoar-Nasa“ und Köhler-Maale“: Mit solchen Narrenrufen, um nur einige zu nennen, hat Christian Glöckler, erster Vorsitzender der Bruck-Deifel, am „schmotzigen Dunschtig“ rund 200 Narren und Narrhalesen in der buntgeschmückten Römerhalle in Inzigkofen zum diesjährigen Bürgerball begrüßt. Bei Wort, Tanz und Klamauk rund um die Narrenzunft kamen bei ausgelassenem, närrischem Treiben alle voll auf ihre Kosten. Viele Ehrengäste waren mit dabei, auch Erika Mühl, Gründerin des Inzigkofer Narrenvereins Bruck-Deifel. Das Motto des Abends lautete „Das Weltall“.

Schon mit dem Einmarsch der Ledigen-Gesellschaft Inzigkofen, inklusive der auf dem Baum sitzenden schönen Maid, brodelte es gehörig im Saal. Passend dazu war die Deko im Saal. Bunte Luftballons und ebenfalls viele bunte Regenschirme zierten die Hallendecke und sorgten für die richtige Fasnachts-Atmosphäre. Zur Freude aller Gäste trommelten die jungen, ledigen Männer der Gemeinde die Fasnet gebührend ein. „Grüße aus dem Weltall“ hieß es dann anschließend bei den jüngsten Akteuren des Abends. Unter der choreographischen Leitung von Kerstin Hellwig präsentierten die Turnerinnen Akrobatik auf der Bühne. „Hei tei, Space-Taxi to the Sky“, ertönte das Lied von Stefan Raab aus dem Michael Herbig-Kinostreifen Traumschiff Surprise aus den Lautsprechern dazu.

„Ohne Worte“ war der Sketch „Im Kino“, den der Musikverein Inzigkofen seinen Zuschauern kredenzte. Urkomisch und sehr unterhaltend war die pantomimische Darstellung der sehr eigenen Kinobesucher. Magisch wie von Geisterhand bewegten sich die im Dunkeln leuchtenden, bunten Vögel zur fetzigen Musik über die Bühne. Christina Bosch, Lara Löffler, Judith Konze, Claudia Feller, Andrea Bretter, Nadine Reize, Steffi Müller, Kirsten Mors, Chiara Freitag, Carolin Nizza und Katja Lator als „Mädelshaufa“ hauchten diesen neon-leuchtenden, afrikanischen Wesen Leben ein.

Im Anschluss daran sangen „Die Drei Tenöre“ Markus Müller, Angelo Rizza und Jürgen Mors aus Leibeskräften und schwankten dabei von schräg rechts über ganz nach vorne und ganze nach hinten nach schräg links. Einfach herrlich verstanden die Playback intonierenden Tenöre es, wie die kleinen Figürchen auf dem Tischkicker sich in alle Richtungen zu verbiegen. Drei Zugaben waren dann fällig, denn die Narren vor der Bühne konnten sich nicht sattsehen, so toll haben es die drei gemacht. Überhaupt forderte das bunt schillernde und glitzernde Narrenvolk bei jeder Darbietung eine Zugabe und zollte damit allen Akteuren Anerkennung und Lob für ihre künstlerischen Leistungen.

Und wer darf da nicht fehlen? Na klar, die Wildegger Herzbuben mit ihrem Hit „Herzilein“. Die beiden standen den Originalen in Nichts nach. Als „perfekte Hausfrau“ hatte Kirsten Mors in der Bütt vieles aus dem Alltag zu berichten. „Mit Alexa ist Siri auf dem Kriegspfad“, erklärte die Rednerin und stand selber mit diesen Sprachassistenten aus Smartphone und Co. auf dünnem Eis. Denn seit gefühlten ewigen Zeiten lebt ihr Ehemann Tag für Tag mit Alexa, getreu dem Song „Tür an Tür mit Alice“ von Howard Carpendale.

Wie die „Comedian Harmonists“ in Frack mit Zylinder legten „Die Inzigkofer Sängerknaben“ des Ledigenvereins ihre künstlerischen Adern frei. Ob Show, Gesang oder Tanz, sogar das Spiel am Akkordeon beherrschte einer der Fünf. Als Männerballett im Indien-Style in feine Saris gehüllt, tänzelten als letzter Beitrag des Abends gestandene Mannsbilder mit Bierbäuchen etwas unbehände in den Fokus. Dieser Bollywood-Dance-Workshop beherrschte im Laufe der Show alle typischen Moves und Grooves und sorgte für tosenden Beifall. Für den musikalischen Rahmen, Schunkelrunden und Tanzmusik sorgten Vanessa, Jana, Jürgen und Rolf von der Tanz- und Partyband „Amazing Train“.